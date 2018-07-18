«Диджитал дизайн» обновил мобильное приложение «Северсталь-инфо»

«Диджитал дизайн» завершил обновление мобильного приложения «Северсталь-инфо», предназначенного для сотрудников компании «Северсталь», одной из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний. Новая версия приложения стала более практичной и интерактивной – сотрудники получили доступ к функциональности «личного кабинета», опросам и рабочим документам.

Проект по разработке мобильного корпоративного приложения для сотрудников компании «Северсталь» стартовал в 2016 г. С тех пор в релиз были внесены изменения не только в части архитектуры, которые улучшили работоспособность приложения, но и в части функционального наполнения и интерфейса.

Первоначально решение было разработано для оперативного доступа к актуальной корпоративной информации с личных мобильных устройств, что позволило всем сотрудникам «Северстали» вне зависимости от наличия постоянного доступа к компьютеру, получать новости, смотреть выпуски телепрограммы, читать и комментировать статьи корпоративной газеты.

Так, если в первой версии приложения интеграция с электронной газетой, каналом «Северсталь-ТВ» и внутренним порталом обеспечила пользователям доступ с личных устройств к медийному контенту компании, то в новой версии приложения помимо этого пользователи получили доступ к функциональности «личного кабинета», документам для проведения рабочих собраний, а также возможность участия в опросах.

Игорь Янковский, руководитель направления мобильной разработки «Диджитал дизайн», сказал: «Наше мобильное приложение является оптимальным решением для информирования сотрудников распределенных компаний с большим количеством удаленных рабочих мест. Приложение спроектировано для максимального комфорта пользователей, а в целях безопасности стандартная процедура входа дополнена системой подтверждения по SMS».