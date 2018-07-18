Банк «Восточный» внедрил решение для контакт-центров Genesys PureEngage

Genesys, поставщик решений для контакт-центров и омниканального обслуживания клиентов, объявил о внедрении платформы для контакт-центра Genesys PureEngage в банке «Восточный». Внедрение решений Genesys автоматизировало множество процессов в контакт-центре банка «Восточный» и исключило ряд ручных операций, что повысило эффективность операций на 35% (данные предоставлены Genesys).

C целью перестроить процесс взыскания задолженности и подход к нему, а также обеспечить растущие требования бизнеса банк внедрил полноценное решение корпоративного уровня для контакт-центра. В рамках единой платформы Genesys PureEngage была развернута функциональность для проведения исходящих кампаний с полным и единым управлением всеми стадиями процесса взыскания задолженности по каждому клиенту, начиная от предварительного общения c должником по телефону и через СМС-чаты. Интегрированная в платформу функция автодозвона позволяет предупредить клиентов о наличии просроченной задолженности.

«Сегодня контактный центр банка “Восточный” — это настоящий центр финансовой помощи для наших клиентов. Мы постоянно совершенствуем наши технологии, чтобы решить любой вопрос клиента как можно скорее. Банк “Восточный” меняется — становится универсальным и технологичным. Использование решений Genesys упрощает и автоматизирует процесс, — сказала Нино Кодуа, операционный директор банка “Восточный”. — Платформа Genesys помогает и в работе с просроченной задолженностью: система уведомляет и предупреждает клиентов о возникновении и наличии просроченной задолженности, что отчасти предотвращает процесс ее появления. Кроме того, благодаря новой системе большинство клиентов смогли вернуться к кредитной дисциплине, избежав банкротства».

«Платформа Genesys PureEngage помогла банку обеспечить непрерывное взаимодействие с клиентами через все доступные каналы обслуживания, — сказал Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса Genesys в России и СНГ. — Наше программное обеспечение позволяет повысить интенсивность звонков и количество успешных дозвонов, не нарушая при этом требования закона 230-ФЗ. У решения высокая окупаемость за счет роста уровня контактности, что положительно влияет на возврат кредитов».

Банк «Восточный» продолжает последовательно развивать свой контакт-центр. Банк планирует развивать систему оценки клиентского сервиса и создать автоматические механизмы контроля качества обслуживания на базе IVR.