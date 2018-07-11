Ростех и МГУ расширили возможности «робота-медсестры» «Ангел»

Концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех совместно с учеными из МГУ им. М.В. Ломоносова начал работы по модернизации автоматизированного диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека «Ангел». Об этом было объявлено в ходе международной промышленной выставки «Иннопром».

Комплекс, который сравнивают с «роботом-медсестрой», предназначен для оказания инструментальной и консультативной медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, инвазивного введения назначенных препаратов по заданному алгоритму.

Так, он сможет снимать синтезированную двенадцатиканальную электрокардиограмму с расшифровкой, отображать частоту пульса пациента, перфузию, фотоплетизмограмму, измерять насыщенность крови кислородом, температуру по двум каналам, параметры дыхания, давления, мониторить частоту сердечных выбросов.

На основе этих показателей «Ангел» способен будет диагностировать у пациента травматический и ожоговый шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения, гипо- и гипергликемическую кому, респираторный дистресс - синдром взрослых, бронхиальную астму, аритмогенные нарушения сердечной деятельности, септический и кардиогенный шок, тромбоэмболию легочной артерии, острый коронарный синдром.

«Модернизация комплекса «Ангел» повысит доступность медицинской помощи в тех условиях, когда не хватает медицинского персонала. Например, во время техногенных катастроф, в чрезвычайных ситуациях, в отдаленных населенных пунктах или при транспортировке. У модернизированного комплекса «Ангел» будет существенно расширен функционал, и в то же время он станет компактнее, легче и дешевле. Комплекс не только будет снимать показатели пациента, но и передавать их по телекоммуникационным каналам, что позволит врачам-диагностам удаленно оценить состояние пациента и дать указания по его лечению», – отметил исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.