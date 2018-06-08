ОМП и «Норбит» стали партнерами по разработке мобильных приложений для ОС Sailfish Mobile

«Норбит», входящая в ГК «Ланит», и «Открытая мобильная платформа», разработчик отечественной мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, заключили соглашение о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в г. Иннополис, Республика Татарстан.

Компании займутся развитием экосистемы корпоративных приложений на базе доверенной операционной системы для мобильных устройств Sailfish Mobile OS RUS, а также формированием благоприятной среды для продвижения и поддержки платформы на российском рынке. Соглашение предусматривает разработку и тестирование новых решений, привлечение партнеров для их развития, а также создание центра компетенции для обучения и поддержки партнеров и заказчиков, использующих Sailfish Mobile OS RUS.

Sailfish Mobile OS RUS — доверенная отечественная операционная система для мобильных устройств, развиваемая компанией «Открытая Мобильная Платформа». Sailfish Mobile OS RUS ориентирована на решение задач корпоративных пользователей и государственных учреждений, входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. При ее разработке основное внимание уделяется обеспечению безопасности обработки и передачи бизнес-данных, что подтверждается сертификатами ФСБ по классам АК1 и КС1.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Мобильные решения на базе российской мобильной операционной системы Sailfish Mobile OS RUS, в первую очередь, предназначены для создания доверенного информационного пространства в российских компаниях и государственных организациях. Убежден, что выбор в пользу этих решений позволит нашим заказчикам безопаснее и эффективнее проводить цифровую трансформацию».

Павел Эйгес, генеральный директор «Открытой Мобильной Платформы», сказал: «Мы уже давно работаем с командой "Норбит" и успешно реализовали проект для ФГУП "Почта России". Приложение, разработанное специалистами компании "Норбит", успешно используется почтальонами на устройствах под управлением Sailfish Mobile OS RUS в 22-х российских регионах. Подписание соглашения о сотрудничестве логичный и правильный шаг для развития нашего партнерства. Уверены, что технические компетенции наших партнеров внесут весомый вклад в появление новых сервисов и приложений для пользователей Sailfish Mobile OS RUS».