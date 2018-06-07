«Финтех Лаб» и Deloitte договорились о сотрудничестве в рамках консорциума R3

«Финтех Лаб» и Deloitte объявили о намерении работать над созданием удобной и безопасной экосистемы для инвесторов, обладающих криптоактивами, и способствовать эволюции инструментов, сервисов и инфраструктуры, необходимых для развития крипторынков.

Подписанный сторонами документ отражает намерения двух компаний вести совместную работу в рамках международного консорциума R3, эксклюзивным провайдером сервисов которого на территории России и СНГ является «Финтех Лаб».

R3 — это консорциум крупнейших мировых банков, национальных финансовых регуляторов, торговых ассоциаций и финансовых учреждений, объединенных в единую инфраструктуру на основе технологии распределенных реестров (блокчейн).

Компании согласились прилагать совместные усилия для разработки и внедрения распределенных реестров и связанных с ними платформ и технологий следующего поколения. Стороны заявили о намерениях оказывать содействие сотрудничеству между членами R3 и сторонними поставщиками технологий в определенных проектах для оценки, проектирования и разработки сценариев их использования.