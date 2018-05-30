VMware представила дистрибутив Integrated OpenStack 5 на базе OpenStack Queens

VMware представила VMware Integrated OpenStack 5, новейшую версию своего дистрибутива на основе релиза OpenStack Queens. VMware Integrated OpenStack 5 доступен в двух версиях — Carrier Edition для телеком операторов и Data Center Edition для ЦОДов. В него вошли новые функции для упрощения, масштабирования и защиты производственных сред OpenStack.

Благодаря доступу через открытый API к ведущей в отрасли виртуализованной инфраструктуре VMware, операторы связи и организации получат высокопроизводительную платформу на базе открытой архитектуры и ускорят развертывание рабочих нагрузок виртуализованных сетевых функций (NFV), а также внедрение инновационных сервисов.

VMware Integrated OpenStack 5 — это один из первых коммерческих дистрибутивов OpenStack, который соответствует рекомендациям совместимости OpenStack Foundation от февраля 2018 года. Будучи активным участником сообщества OpenStack, компания VMware комплектует, тестирует и поддерживает все основные компоненты дистрибутива, в том числе полный открытый исходный код OpenStack в рамках мультиоблачной архитектуры. С VMware Integrated OpenStack заказчики получат самое быстрое и эффективное решение для внедрения и эксплуатации облака OpenStack, совместимое с решениями VMware для виртуализации сетевых функций (NFV) и инфраструктурой программно-определяемого ЦОДа (SDDC). Текущие пользователи VMware Integrated OpenStack смогут с легкостью обновиться до версии 5 с помощью встроенной в ПО функции обновления.

«VMware — одна из первых компаний, которые перешли на новейший релиз OpenStack Queens. Теперь мы продолжим работу над тем, чтобы операторы связи, поставщики облачных сервисов и компании могли быстро и успешно внедрять OpenStack промышленного класса, — сказал Габриэль Ди Пьяцца (Gabriele Di Piazza), вице-президент по продуктам и решениям бизнес-подразделения Telco NFV компании VMware. — С VMware Integrated OpenStack 5 заказчики смогут выполнить масштабирование, необходимое для обеспечения работы операторов связи и частных облаков по всему миру, а также организовать применение NFV и периферийных вычислений в процессе перехода телекоммуникационных сетей на стандарт 5G».

Версия VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition отвечает специфическим потребностям операторов связи по внедрению сетевых сервисов на базе NFV, которые обслуживают текущие и будущие (по стандарту 5G) сценарии в ядре и на периферии. С новейшей версией VMware Integrated OpenStack-Carrier Edition операторы связи смогут оценить преимущества целого ряда продвинутых ключевых функций NFV.

Ускоренная производительность Data Plane. Заказчики смогут значительно улучшить время отклика приложений, сократить сетевые задержки и вывести производительность сети на новый уровень благодаря поддержке коммутутора NSX Managed Virtual Distributed Switch в режиме повышенной скорости передачи данных, DPDK, а также оптимизированным техникам data plane в VMware vSphere.

Эластичное мультитенантное масштабирование ресурсов. Эта функция обеспечит предоставление ресурсов пользователям и их изоляцию. Другие пользователи не будут иметь доступа к этому пулу и не смогут использовать его ресурсы. Решение VMware также поддерживает гибкое масштабирование, благодаря которому операторы связи смогут динамически добавлять новые ресурсы в разные кластеры vSphere для адаптации к условиям трафика и переходу от пилотирования к промышленной эксплуатации. Это позволит им изолировать рабочие нагрузки/VNF разных типов друг от друга и поддерживать доступность ресурсов по мере увеличения нагрузки.

«Коробочный» вариант OpenStack для 5G и периферийных вычислений. Небольшой размер и исполнение в виде высокоустойчивого микро-ЦОДа позволяют развернуть систему для работы с 5G и периферийными вычислениями. Заказчики смогут полностью контролировать работу микро-ЦОДов и приложений на периферии с помощью автоматизированных механизмов управления на базе API и инструментов управления жизненным циклом. Решение VMware можно внедрить для работы с коммунальными системами, нефтегазовыми буровыми платформами, приложениями в пунктах продаж, камерами видеонаблюдения, на промышленных предприятиях. Операторы связи используют его функции для периферийных вычислений с многопутевым доступом (MEC), развертывания чувствительных к задержкам VNF и в системах поддержки операций (OSS).

Эксплуатация с возможностью самоуправления и обеспечение гарантированного качества услуг. Технологии VMware обеспечивают всестороннюю видимость, поступление значимых аналитических данных в режиме реального времени, анализ коренных причин (RCA) и устранение неисправностей в средах OpenStack. Среди важнейших функций — комплексный анализ рабочих нагрузок, прогнозное планирование ресурсов, а также широкомасштабный мониторинг работы виртуальных машин и контейнеров посредством единой системы управления виртуализованной инфраструктурой (VIM).

Улучшенные масштабирование, доступность и безопасность для всех заказчиков

С VMware Integrated OpenStack 5 операторы связи и корпоративные заказчики смогут по максимуму использовать нововведения релиза Queens для поддержки критически важных рабочих нагрузок в контейнерных и нативных облачных средах приложений.

Помимо возможностей Queens, решение Integrated OpenStack содержит значительное количество инноваций, добавленных VMware.

Возможность массового масштабирования. Заказчики смогут запускать до 500 хостов и до 15 000 виртуальных машин в одном регионе, одновременно поддерживать несколько регионов и вести мониторинг и учет метрик в требуемом масштабе.

Высокая доступность для критически важных рабочих нагрузок. Моментальные снимки данных, клонирование и резервное копирование подключенных дисков значительно продлевают время безотказной работы виртуальных машин и приложений благодаря улучшениям драйвера дисков Cinder.

Единая виртуальная среда. Решение позволяет внедрять и запускать виртуальные машины и контейнеры в рамках единой системы управления виртуализованной инфраструктурой (VIM) и единой сетевой фабрики на базе VMware NSX-T Data Center. С этой архитектурой заказчики получат возможность легко и просто развертывать гибридные рабочие нагрузки, часть компонентов которых будет запущена в контейнерах, а другая часть — на виртуальных машинах.

Повышенная безопасность. Используя улучшения Keystone, в том числе — возможности использования учетных данных приложений и присвоения системных ролей, решение VMware консолидирует и упрощает управление пользователями и ролями. VMware Integrated OpenStack 5 предлагает шифрование внутреннего трафика API, интеграцию учетных записей по модели k2k (Keystone to Keystone federation), а также поддержку основных систем управления идентификационными данными, включая VMware Identity Manager. Эти функции позволят вывести безопасность на новый уровень.

Оптимизация и стандартизация сервисов DNS. Благодаря поддержке Designate заказчики смогут использовать сервис DNS по модели «как-услуга». У них также будет возможность автоматической регистрации виртуальных машин и виртуальных сетевых функций на одобренном компанией DNS-сервере — ранее новые хосты приходилось запускать вручную через Designate.

Улучшенный пользовательский интерфейс. Новая версия панели управления Horizon упрощает внедрение многоуровневых и маршрутизируемых сетей L3. Благодаря возможности подключать и отключать NAT на арендуемом маршрутизаторе OpenStack NSX, а также связи с зонами доступности Neutron напрямую из интерфейса Horizon, разработчики смогут настраивать сеть под требования своих приложений.

«Dell EMC и VMware активно создают совместные полностью интегрированные решения, которые обеспечивают масштабируемость, производительность и простоту эксплуатации инфраструктуры через платформу виртуализации, — сказал Кевин Шатцкамер (Kevin Shatzkamer), вице-президент подразделения решений для операторов связи компании Dell EMC. — Компании сегодня внедряют инструменты с открытым кодом и открытые API в качестве ключевого структурного элемента будущих виртуальных сетей и облака, поэтому VMware предлагает им надежное решение OpenStack в сочетании с проверенными временем технологиями виртуализации».

VMware Integrated OpenStack 5 поступит в продажу к концу второго квартала финансового года компании (3 августа 2018 г.).