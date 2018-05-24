«Деловые Линии» расширят сотрудничество с 1C

«Деловые Линии» и 1C на Петербургском международном экономическом форуме 24 мая 2018 г. подписали соглашение о расширении сотрудничества. Документ распространяется на разработку, внедрение и продвижение программных и методологических решений на платформе «1С:Предприятие».

Сейчас специализированный продукт «Деловые Линии: Грузоперевозки», разработанный на технологической платформе «1С:Предприятие 8» системным интегратором «Биайэй-технолоджиз», уже установлен во всех подразделениях логистического оператора. В системе единовременно работают тысячи бизнес-пользователей. В 2018 г. информационная система была оптимизирована и успешно прошла нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей.

В рамках соглашения предполагается объединить опыт и компетенции сторон при развитии решений и сервисов 1C для логистического сектора, оптимизации управления закупками («1С-БизнесСеть») и наполнения каталога номенклатуры («1С:Номенклатура»). Также планируется создать центр поддержки высоконагруженных систем, который будет предоставлять партнерской сети 1C услуги по реализации требуемых показателей по нагрузке и отказоустойчивости в рамках технологически сложных проектов.

«С партнером – 1C – нас связывает многолетний опыт сотрудничества. Технологическая платформа компании помогает нам обеспечивать высокий уровень сервиса и скорости выполнения заказов, повышает эффективность транспортных и логистических операций. Внедрение продукта "Деловые Линии: Грузоперевозки" позволило нам на 10% снизить транспортные расходы, на 15% оптимизировать количество транспорта и сократить складские операционные затраты. Кроме того, мы увеличили пропускную способность складов на 25% и на 35% снизили время обработки грузов. Сотрудничество с 1C позволяет нам и дальше развивать сеть подразделений и масштабировать бизнес», – отметил генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани.

«ERP-системы на платформе "1С:Предприятие" успешно конкурируют с разработками ведущих зарубежных корпораций. Повышение масштабируемости, производительности и надежности технологической платформы 1С – важный фактор успешной конкуренции. Поэтому технологическое сотрудничество с "Деловыми Линиями", их опыт эксплуатации высоконагруженных систем на платформе 1C для нас очень значимы. Реализация подписанного сегодня соглашения позволит распространить этот опыт по всей нашей партнерской сети», – сказал директор фирмы 1C Борис Нуралиев.