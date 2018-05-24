«Битрикс24» обновил функционал CRM

«Битрикс24» объявил о массивном обновлении функциональности CRM.

Бронирование услуг. Эта новая опция позволит предпринимателям контролировать нагрузку сотрудников и ресурсы компании в общем календаре.

Владельцы и топ-менеджеры компании могут видеть свободные автомобили для аренды, столики в ресторане или билеты на театральное представление. А также распределять их между менеджерами отдела продаж.

Генератор продаж. Это решение позволяет быстро создать специальные предложения для отдельного пула клиентов. Программа помогает сегментировать клиентскую базу компании и оперативно запускать повторные продажи товаров и услуг.

«Роботы» CRM. В этой разработке впервые появилась возможность настраивать права на редактирование «Роботов». Менять настройки могут только менеджеры, которые получили к ним доступ у своего руководителя.

«Роботы» CRM полностью выполняют за «живых» менеджеров огромное количество функций. Например, обзвон, отправка sms, поздравление, e-mail рассылка, настройка рекламы в соцсетях.

Новые реакции в «Живой ленте». В «Живой ленте» компании появились 5 новых реакций, с помощью которых сотрудники могут оценить посты своих коллег: восхищение, смех, удивление, злость, печаль.

Сергей Кулешов, эксперт «Битрикс24», отметил: «Важнейший элемент любого бизнеса — текущая клиентская база. Компании, которые системно не работают с постоянными покупателями, теряют до 35% от ежегодного оборота. В этом обновлении CRM мы сфокусировались на сервисах, которые сильно помогут предпринимателям автоматизировать повторные продажи.»