Oracle анонсировала автономные облачные сервисы для аналитики, интеграции и разработки

Oracle объявила о доступности автономных облачных сервисов Oracle Autonomous Analytics Cloud, Oracle Autonomous Integration Cloud и Oracle Autonomous Visual Builder Cloud, что отвечает планам компании предложить автономные возможности по всей платформе Oracle Cloud Platform. Благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения эти PaaS-сервисы обеспечивают «автономное» выполнение стандартных задач, позволяя организациям сократить затраты, снизить риски, ускорить инновации и получать аналитические прогнозы.

Ранее в этом году Oracle выпустила автономную базу данных для работы с хранилищами данных. Компания стремится добавить возможности самоуправления, самозащиты и самовосстановления во все PaaS-сервисы, при этом каждая функциональная область обладает своими, специфическими автономными возможностями. Дополнительно Oracle планирует представить в 2018 календарном году еще больше автономных сервисов, ориентированных на мобильные приложения и чат-боты, интеграцию данных, блокчейн, безопасность и управление, а также на другие нагрузки баз данных, включая OLTP.

«Искусственный интеллект и машинное обучение в этих облачных сервисах обеспечат организациям революционные инновации, - сказал Амит Завери, исполнительный вице-президент по разработке Oracle Cloud Platform. – Новые автономные сервисы стали еще одним шагом Oracle по внедрению передовых в отрасли автономных возможностей, которые позволят клиентам значительно сократить эксплуатационные расходы, повысить продуктивность работы и снизить риски».

Поскольку организации нацелены на быстрое внедрение инноваций, им нужен надежный набор комплексных интегрированных облачных сервисов для создания новых приложений и выполнения самых критических корпоративных рабочих нагрузок. Только облачные сервисы Oracle могут предоставить автономные возможности для таких ключевых операций, как настройка, патчинг, резервное копирование и обновление без остановки работы, чтобы обеспечить максимальную производительность, высокую доступность и востребованные функции безопасности.

Brake Parts, глобальная компания, которая поставляет тормозные системы от ведущих мировых брендов для автомобилей, микроавтобусов, внедорожников, легких грузовиков и автомобилей большой грузоподъемности, в сотрудничестве с Oracle выстраивает интеллектуальные торговые операции. Автоматизируя комплексную оценку изменений в клиентской базе, коммерческих предложений и процессы внедрения нового продукта, компания Brake Parts смогла устранить шаги, требующие ручного вмешательства, и повысить оперативность реагирования на запросы клиентов.

«Используя Oracle Autonomous Integration Cloud с Oracle Sales Cloud, чтобы трансформировать операции по продажам, мы смогли модернизировать приложения и автоматизировать деятельность, связанную с работой с клиентами во всех подразделениях, - сказала Лиза Оливер, Sales Operations, Brake Parts. - Автономные PaaS-сервисы Oracle позволяют нам оцифровать многие из выполнявшихся вручную процессов, что дало возможность снизить затраты, лучше понимать бизнес-процессы и стимулировать инновации».

Новые автономные сервисы включают в себя Oracle Autonomous Analytics Cloud, Oracle Autonomous Integration Cloud и Oracle Autonomous Visual Builder Cloud. Эти сервисы помогают организациям легко создавать и развертывать современные приложения, а также интегрировать и анализировать критические важные организационные данные.

Сервис Oracle Autonomous Analytics Cloud сочетает в себе машинное обучение, адаптивный интеллект и автономные возможности для создания аналитической платформы, которая разрушает барьеры между людьми, географиями, данными и системами, кардинально меняя способы анализа, понимания и использования информации человеком.

Сервис позволяет бизнес-пользователям быстро выявлять новую информацию. Пользователи могут задавать вопросы с помощью мобильных устройств, а обработка на естественном языке преобразует эти вопросы в запросы к системе и результаты визуализируются на пользовательских устройствах. Для интеллектуальной обработки сервис использует машинное обучение и проактивно предлагает дополнительную информацию, которую пользователь, возможно, еще даже не запрашивал.

Благодаря предиктивной аналитике и автоматическим подсказкам на естественном языке на базе машинного обучения сервис показывает скрытые зависимости и факторы эффективности.

Сервис также предлагает предиктивную аналитику данных, полученных с устройств интернета вещей (IoT). При этом к большим объемам данных, собираемых с датчиков, или данных, накопленных в период, предшествующий неисправности, применяются алгоритмы машинного обучения для конкретной предметной области.

Сервис Oracle Autonomous Integration Cloud ускоряет цифровую трансформацию, давая возможность построить бизнес-процессы, охватывающие различные SaaS-приложения Oracle или других вендоров и on-premise решения, развертываемые на территории заказчика, благодаря сочетанию машинного обучения, встроенных лучших практик и преднастроенной интеграции приложений и автоматизации процессов.

Сервис ускоряет интеграцию в сложных процессах сопоставления атрибутов объектов в двух разных приложениях путем использования данных, других интеграционных процессов и машинного обучения для отображения визуальных рекомендаций по соединению этих объектов; обеспечивает интеллектуальное динамическое адаптивное управление разработкой, предоставляя API-интерфейсы для встраивания сред искусственного интеллекта/машинного обучения и предлагая наилучшее следующее действие (next best action) в автоматизированном потоке процессов; повышает надежность и производительность, предлагая интеллектуальную настройку производительности интеграции для управления большими рабочими нагрузками; обеспечивает роботизированную автоматизацию процессов (Robotic Process Automation) с помощью ИИ/машинного обучения. Это дает возможность автоматизировать заключительные этапы разработки систем, не поддерживающих API.

Сервис Oracle Autonomous Visual Builder Cloud помогает ускорить разработку и развертывание мобильных и веб-приложений, позволяя бизнес-пользователям и разработчикам создавать эти приложения без написания программного кода.

Сервис автоматизирует генерацию программного кода с использованием новейших технологий, соответствующих отраслевым стандартам, и развертыванием одним щелчком мыши, что позволяет быстро разрабатывать приложения даже бизнес-пользователям; обеспечивает автономную доставку мобильных приложений на нескольких платформах, включая iOS и Android; расширяется. Основан на стандартной технологии с открытым исходным кодом (Oracle JET, Swagger).

Сервисы Oracle Cloud Platform используют общие автономные возможности, включая самоуправление для снижения затрат и повышения производительности: устраняет необходимость в ручных операциях для распределения ресурсов, обеспечения безопасности, мониторинга, резервного копирования, восстановления и устранения неисправностей. Система автоматически обновляется и сама устанавливает патчи прямо во время работы, может мгновенно наращивать или освобождать вычислительные ресурсы или ресурсы хранения без простоя.

Самозащита для снижения риска: защита от внешних атак и вредоносных действий внутренних пользователей. Автоматически применяет обновления безопасности во время работы для защиты от кибератак и автоматически шифрует все данные.

Самовосстановление для увеличения уровня доступности. Обеспечивает автоматическую защиту от всех запланированных и незапланированных простоев с доступностью до 99,995%, что приводит к сокращению времени простоя до менее 2,5 минут в месяц, включая плановое обслуживание.

Организации могут протестировать сервисы Oracle Autonomous Cloud Platform, включая Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, оформив бесплатную подписку Free Oracle Cloud Trial здесь.