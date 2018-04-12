Postgres Professional выполнил аудит СУБД Postgres Pro для МИС Тюменской области

Postgres Professional по заказу «1С-Медицина-Регион» провела аудит и настройку СУБД PostgreSQL, на базе которой функционирует ERP-система «1С:Медицина.Регион», обеспечивающая автоматизацию деятельности лечебно-профилактических учреждений Тюменской области. В начале 2018 г. компания «1С-Медицина-Регион» при поддержке Postgres Professional перевела на PostgreSQL все информационные базы на платформе «1С:Предприятие» для двух крупнейших медицинских организаций области - это порядка 1350 одновременно работающих пользователей. В процессе аудита СУБД был настроен мониторинг и резервное копирование, потоковая репликация, выданы рекомендации по повышению производительности, безопасности и отказоустойчивости системы.

С 2015 г. Центр информационных технологий Тюменской области реализует крупный проект по автоматизации организаций отрасли здравоохранения. Под эту задачу была специально разработана ERP-система «1С:Медицина.Регион» на платформе «1С:Предприятие 8.3». Уникальность системы «1С:Медицина.Регион» состоит в автоматизации сразу всех аспектов деятельности медицинской организации. Медицинский контур интегрирован с модулями складского и бухгалтерского учета, расчета заработной платы, диетпитания, с лабораторными системами. Программа позволяет собирать и делать срез аналитико-статистической информации по отрасли здравоохранения для принятия управленческих решений на уровне региона.

По результатам аудита в системе «1С:Медицина.Регион» проведена тонкая настройка и оптимизация российской системы управления базами данных Postgres Pro, разработанной компанией Postgres Professional и входящей в единый реестр российского программного обеспечения. В соответствии с договором, специалисты Postgres Professional будут также оказывать техническую поддержку и помощь в работе системе «1С:Медицина.Регион» на СУБД Postgres Pro.

«На текущий момент в системе работает порядка 1,8 тыс. одновременных пользователей, до конца 2019 г. их число увеличится до 6 тыс. Медицинская часть системы эксплуатируется в режиме 24/7. Обеспечение надлежащей работоспособности и отказоустойчивости системы такого масштаба требует привлечение профессионалов высокого уровня, поэтому мы привлекли к участию в проекте Postgres Professional. Специалисты компании помогли улучшить качество работы системы и спланировать дальнейшие шаги по повышению производительности и надежности. Мы получили подробные разъяснения по заданным вопросам и типовым ситуациям, с которыми сталкивались в процессе работы», – отметил руководитель департамента проектов компании «1С-Медицина-Регион» Иван Скробот.

«Российская СУБД Postgres Pro находит все большее применение в крупных информационных системах. Мы готовы оказывать необходимую помощь как при миграции таких систем с других СУБД, так и при их разработке и в ходе эксплуатации, включая техническую поддержку базы данных. Наличие вендорской поддержки с нашей стороны делает выбор Postgres Pro простым и правильным решением», – отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.