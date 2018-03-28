Nvidia представила графический процессор Quadro GV100 для рабочих станций

Nvidia анонсировала графический процессор Nvidia Quadro GV100 с технологией Nvidia RTX, который впервые позволит дизайнерам применять трассировку лучей в реальном времени.

Став самым большим прорывом в области компьютерной графики со времен выхода программируемых шейдеров почти 20 лет назад, Nvidia RTX в сочетании с мощным GPU Quadro GV100 превращает в реальность ресурсоемкую трассировку лучей в реальном времени в приложениях профессионального моделирования и создания контента.

Разработчики контента теперь могут работать над своими проектами с правильно выстроенным освещением и тенями и выполнять сложный рендеринг до 10 раз быстрее, чем на CPU. Дизайнеры и архитекторы могут создавать интерактивные, фотореалистичные визуализации массивных 3D моделей прямо в реальном времени.

«Nvidia вновь изобрела рабочую станцию, оптимизировав технологию трассировки лучей под архитектуру Volta и объединив ее с самым производительным аппаратным обеспечением, размещенным в форм-факторе рабочей станции, - сказал Боб Питэ (Bob Pette), вице-президент по профессиональной визуализации в Nvidia. - Дизайнеры и художники теперь могут работать над своими проектами совершенно по-новому, что кардинально изменит рабочий процесс во многих областях».

Технология Nvidia RTX была представлена на прошлой неделе на ежегодной конференции GDC. Сегодня она поддерживается в более чем 20 ведущих в мире приложениях создания контента, совокупное число пользователей которых превышает 25 миллионов.

Quadro GV100, с 32ГБ памяти, расширяемой до 64ГБ при подключении нескольких GPU Quadro с помощью технологии Nvidia NVLink, является самой мощной платформой среди доступных для этих приложений. Основанный на графической архитектуре Nvidia Volta, графический процессор GV100 имеет производительность в 7.4 терафлопса в операциях двойной точности, 14.8 терафлопс в операциях одинарной точности и 118.5 терафлопс в операциях глубокого обучения. Алгоритм устранения шума с помощью ИИ Nvidia OptiX™, встроенный в Nvidia RTX, выполняется почти в 100 раз быстрее, чем на CPU, обеспечивая рендеринг в реальном времени без шумов.

Для разработчиков технология Nvidia RTX доступна через API Nvidia OptiX, новый API Microsoft DirectX Raytracing и, в будущем, через Vulkan – открытый кроссплатформенный графический стандарт. Все три API имеют общую модель шейдерного программирования, которая позволяет разработчикам работать с разными платформами. GV100 и технология Nvidia RTX обеспечивают высочайшую скорость рендеринга изображений кинематографического качества. Молниеносный рендеринг благодаря ИИ— скорость устранения шумов с помощью ИИ в OptiX при трассировке лучей обеспечивает полную визуальную интерактивность во всем процессе разработки. Высокая масштабируемость — Высокая скорость операций двойной точности в сочетании с возможностью увеличить память до 64ГБ по NVLink позволяет с легкостью отрисовывать большие сложные модели. Проектирование и совместная работа в VR — поддержка VR с максимальной графической и вычислительной производительностью означает, что дизайнеры могут применять VR платформы для анализа проектов и просмотра фотореалистичных сцен в полном масштабе.

GPU Quadro GV100 уже доступен на сайте nvidia.com, и в апреле появится у ведущих производителей рабочих станций, включая Dell EMC, HP, Lenovo и Fujitsu, и у авторизованных дистрибуторов, включая PNY Technologies в Северной Америке и Европе, ELSA/Ryoyo в Японии и Leadtek в Азиатско-Тихоокеанском регионе.