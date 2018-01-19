Microsoft проанализирует иммунную систему человека с помощью ИИ

Microsoft совместно с Adaptive Biotechnologies работают над созданием метода анализа крови, который поможет расшифровать иммунную систему человека, чтобы одновременно выявлять широкий спектр заболеваний на ранних стадиях, таких как рак, инфекции или аутоиммунные расстройства, а значит, начинать лечение своевременно. В будущем такой тест сможет стать универсальным методом обследования.

Вся информация, находящаяся в иммунной системе человека, кодируется в содержащихся в крови Т-лимфоцитах и В-лимфоцитах. Т-лимфоциты имеют соответствующие поверхностные белковые комплексы – Т-клеточные рецепторы. Их генетический код хранит информацию о борьбе с определенным антигеном или признаком заболевания. Проанализировав структуру рецепторов можно выявить болезни, которым противостоял или противостоит организм, даже на тех этапах, когда другие методы еще не способны их диагностировать.

Adaptive Biotechnologies использует метод секвенирования (определения генетической структуры) нового поколения. При этом сопоставление генетической структуры триллионов Т-клеточных рецепторов с антигенами – это очень непростая задача, которая требует огромных вычислительных мощностей.

Microsoft будет использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для расшифровки и выявления соответствий в полученном массиве данных.

В отличие от существующей диагностики, тест будет способен определять широкий спектр болезней единовременно. Анализ будет фокусироваться на трех группах заболеваний: болезнях, обычно диагностируемых на очень поздних стадиях (таких как рак поджелудочной железы и яичников); аутоиммунных заболеваниях, которые трудно диагностировать (к примеру, рассеянный склероз), а также инфекционных заболеваниях, которым свойственны периодические обострения (как хроническая форма болезни Лайма).

Если проект увенчается успехом, это станет революцией в диагностике заболеваний, которая сможет спасти жизнь и здоровье миллионам людей.