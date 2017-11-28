IXcellerate создал в Москве резервный ЦОД для «Чайнасельхозбанк»

IXcellerate подписала соглашение с «Чайнасельхозбанк», дочерним банком Agricultural Bank of China (ABC), на создание резервной площадки для хранения и обработки данных в Москве. Контракт заключен на три года.

Необходимость «Чайнасельхозбанка» в резервном центре (помимо собственного датацентра) обусловлена двумя факторами. Во-первых, – активным ростом банка и бизнес-экспансией, намеченной на 2017-2018 гг., в том числе, планами расширения клиентской базы за счет крупных российских структур и китайских клиентов, ведущих бизнес в России. Второй фактор – соблюдение требований Банка России, предписывающих всем банкам создание резервных центров обработки данных.

В рамках контракта «Чайнасельхозбанк» разместил в машинном зале дата-центра IXcellerate Moscow One несколько стоек стандартной комплектации, а также зарезервировал место «под развитие». Каждая стойка с нагрузкой до 5 кВт размещается в индивидуальном огражденном периметре внутри машинного зала, оснащена системой контроля и управления доступом (СКУД), подключена двумя лучами к «умным» PDU, оборудована двумя силовыми блоками распределения электропитания и одним АВР (устройство автоматического ввода резерва), подключена к узлам связи 4 телеком-операторов.

Стойки размещены в ЦОДе с пятью контурами физической безопасности, включая биометрическую систему контроля доступа и защиту от несанкционированного проникновения. Все помещения оборудованы датчиками раннего обнаружения дыма и спринклерами системы локального пожаротушения HI-FOG, позволяющей ликвидировать возгорания точечно и в присутствии персонала. Согласно SLA, IXcellerate обеспечивает доступность по электропитанию 99,999% (допустимый простой из-за сбоя электроснабжения составляет не более 5 минут 16 секунд в год) и поддерживает параметры охлаждения и климата в полном соответствии с мировым стандартом ASHRAE.

Также IXcellerate предоставляет заказчику услуги удаленной технической поддержки в режиме 24х7х365 и резервный офис, оборудованный мебелью и системой кондиционирования.

Дата-центр IXcellerate был выбран банком по результатам закрытого тендера. Исход конкурса определили безупречная репутация компании и полное соответствие всем техническим и иным требованиям заказчика, в том числе отсутствие сбоев/простоев (ни одного с момента запуска ЦОДа в эксплуатацию), высокая коннективность и присутствие узлов связи всех четырех российских провайдеров, которые были выбраны Банком в качестве поставщиков услуг связи, соответствие ЦОДа уровню надежности и безопасности Tier 3, удобная транспортная доступность (возможность добраться до площадки не менее чем двумя маршрутами за один час) и т.д.

Гай Вилнер, СЕО IXcellerate, отметил: «Российский IXcellerate всегда был нацелен на системную работу с крупными международными клиентами. Мы сделали все, чтобы завоевать их доверие и обеспечить безопасное хранение и обработку данных на территории РФ. Сегодня мы абсолютно уверены в своих силах и готовы к расширению сотрудничества, в том числе, с представителями китайского бизнеса. Наше преимущество не только в цене и международных стандартах качества. Наши клиенты ценят нас за умение понимать их потребности и давать им ровно то, что им нужно, включая индивидуальные параметры сервиса и проектных решений».