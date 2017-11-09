«РЖД» и «Галактика» будут сотрудничать в области импортозамещения ПО

«РЖД» и «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве в области информатизации. Подписи под документом поставили директор по информационным технологиям «РЖД» Евгений Чаркин и член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.

Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию стратегии импортозамещения зарубежного программного обеспечения, разработку и внедрение отечественных программных и методологических решений, создание в интересах холдинга «РЖД» информационных систем, не уступающих лучшим зарубежным аналогам по функциональности, надежности, масштабируемости и безопасности.

«Мы рассматриваем российских разработчиков как надежных партнеров в реализации нашей комплексной программы «Цифровая железная дорога», направленной на повышение эффективности и безопасности перевозочного процесса», – сказал директор по информационным технологиям ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

«Одними из важных элементов современных технологий, лежащих в основе программы «Цифровая железная дорога», являются предиктивная аналитика, управление ремонтами и обслуживанием объектов, контроль техсостояния оборудования и управления надежностью. Эти задачи в полной мере могут быть реализованы на базе решения «Галактика EAM», ведущего отечественного продукта по управлению промышленными активами. Мы очень рады, что наши продукты получили столь высокую оценку специалистов крупнейшей инфраструктурной компании страны и надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества в интересах компании «РЖД», – отметил Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика».