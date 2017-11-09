Orange и Red Hat совместно развивают технологии виртуализации сетей

Red Hat и Orange представили совместный проект по построению современной ИТ-инфраструктуры на основе динамичных адаптивных сетей, призванной ускорить предоставление новых продуктов и услуг заказчикам и обеспечить динамичное масштабирование сервисов. Компании активно сотрудничают в области развития технологий виртуализации сетей в open source сообществах, кроме того, Orange использует Red Hat OpenStack Platform для построения собственной инфраструктуры виртуализации сетевых функций (NFVi).

Сотрудничество Orange и Red Hat является частью совместной программы по реализации расширенной поддержки NFV в рамках OpenStack и других проектов с открытым кодом с учетом специфики работы и особенностей сетей телеком-операторов. Одним из результатов этого сотрудничества стало недавнее включение в состав OpenStack открытого проекта BGP VPN и его эталонной реализации BaGPipe. Проект, в основном, разработан силами компании Orange и позволяет телеком-оператором связывать друг с другом решения IaaS и дата-центры NFV с использованием стандартных отраслевых технологий маршрутизации.

Для Orange технологии NFV являются частью корпоративной стратегии трансформации сети с целью повысить динамичность предоставления сервисов за счет разделения программных и аппаратных составляющих. Для этого Orange использует Red Hat OpenStack Platform как фундамент для своей массивно масштабируемой гибкой инфраструктуры IaaS на основе NFV, обеспечивающей улучшенную интеграцию VNF-решений различных поставщиков.

Дэррелл Джордан-Смит (Darrell Jordan-Smith), вице-президент и руководитель направления Global Information and Communications Technology, Red Hat, отметил: «Беря на себя роль современного поставщика отрытых коммуникационных услуг, компания Orange не только создает полностью открытую платформу с использованием технологий Red Hat OpenStack Platform и Red Hat Ceph Storage, но и принимает активное деятельное участие в развитии открытого проекта OpenStack. Нам приятно, что наши технологии легли в основу NFVi-платформы Orange, и мы рады продолжить совместную работу над ПО с открытым кодом, приносящим пользу всей телекоммуникационной отрасли».

Кристиан Гэкон (Christian Gacon), вице-президент и руководитель направления Wireline Networks and Infrastructure, Orange, сказал: «Мы стремимся активно участвовать в разработке технологических платформ, таких как OpenStack, которые в будущем станут основой наших сетей. Мы тесно сотрудничаем с Red Hat, привнося в проекты с открытым кодом инновации, создаваемые нами в ходе решения реальных задач, которые затем Red Hat, общепризнанный лидер на рынке ПО с открытым кодом, превращает в универсальные отраслевые решения на платформе Red Hat OpenStack Platform. Совместная работа над проектом BGP VPN является отличным примером такого сотрудничества, результатом которого стали сетевые технологий, критически важные для всей телекоммуникационной отрасли в эпоху перехода на динамичные и само адаптирующиеся среды. Сегодня мы реализуем внедрение своей инфраструктуры NFVi и делаем ставку на ПО с открытым кодом, как способ обеспечить интероперабельность в крупных масштабируемых облачных средах. Мы считаем Red Hat ключевым партнером, сотрудничество с которым позволяет нам использовать VNF-решения различных производителей».