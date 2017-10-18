TmaxSoft и Dbvisit упростили миграцию данных с Oracle на Tibero

TmaxSoft заключила соглашение о технологическом партнерстве с Dbvisit, специализирующейся на решениях для ПО Oracle. Новое технологическое партнерство TmaxSoft упростит переход компаний, использующих базы данных Oracle, на реляционную СУБД Tibero от TmaxSoft.

Dbvisit разрабатывает доступные по стоимости решения для репликации баз данных Oracle, которые гарантируют безболезненный перенос данных и максимально устраняют возникающие при этом риски. Продукт Dbvisit Replicate специально разработан для компаний, которые хотят плавно перенести свои данные из СУБД Oracle на другие платформы, в том числе Tibero.

Андрей Рева, исполнительный директор (CEO) TmaxSoft Россия, отметил: «Огромная экспертиза и опыт по работе с технологиями Oracle, накопленные Dbvisit, делают эту компанию идеальным партнером для организаций, которым требуется перейти с СУБД Oracle на СУБД Tibero с минимальным прерыванием сервисов, простоями систем и риском потери данных. Поскольку сегодня работа любого бизнеса основана на использовании данных, то легкий их доступ и анализ стал обязательным условием успеха в конкурентной борьбе. Компании всегда ищут наиболее эффективные способы решить эту задачу, а мы стремимся предоставить им самое привлекательное решение. Многие компании не решаются перенести свои данных с платформы Oracle из-за рисков нарушения нормальной работы их IT-инфраструктуры. Благодаря этому партнерству мы сможем использовать технологии Dbvisit чтобы сделать миграцию с Oracle на Tibero легкой и бесшовной».

Tibero предлагает заказчикам Oracle экономию расходов за счет модели лицензирования, учитывающую только реальное потребление ресурсов конечными пользователями. Она также реализует инновационный подход, устраняющий разрыв между унаследованными базами данных и новой парадигмой развертывания рабочих нагрузок в виртуализованных дата-центрах и облаках. Этот подход сочетает гибкость внедрения будущих инициатив, связанных с «Большими Данными» при сохранении стабильности традиционных реляционных СУБД.

Крис Лоулес (Chris Lawless), вице-президент DBvisit по направлению Product Management, сказал: «TmaxSoft вывела на рынок несколько инновационных продуктов, а Tibero является великолепным решением для заказчиков Oracle, которые хотят перенести свои данные в эту реляционную СУБД для аналитики, использования решений BI и других задач. Мы очень рады сотрудничеству с TmaxSoft, которое упростит заказчикам Oracle перенос их данных на платформу Tibero.»