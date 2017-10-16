«Аплана. Центр Разработки» внедрила систему управления знаниями в области АСУТП для «Транснефти»

«Аплана. Центр Разработки», входящая в ГК АйТи, завершила проект по созданию и внедрению системы управления знаниями (СУЗ) в области автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Систему используют более 1600 сотрудников «Транснефти» и организаций системы «Транснефть».

«Транснефть» – крупнейшая в мире трубопроводная компания, которая владеет более 68 тыс. километров магистральных трубопроводов, более 500 насосных станций, около 23 млн. кубометров резервуарных емкостей, также компания транспортирует более 83% добываемой в России нефти.

Перед компанией, имеющей большое количество территориально распределенных предприятий и обменивающейся значительными объемами информации, остро встала проблема использования данных по решенным проблемам и применения их в организациях системы «Транснефть» с целью накопления, приумножения и управления совместными знаниями по оборудованию, процессам работы и идеям.

До внедрения СУЗ подразделение АСУТП использовала общий FTP-ресурс для хранения информации. Коммуникации велись посредством телефонной связи и электронной почты. Использование подобных инструментов затрудняло работу подразделений, не у каждого сотрудника имелся доступ к FTP. Обмен информацией между службами АСУТП обществ системы «Транснефть» проходил в основном через головную компанию, прежде всего в формате совещаний, проводимых департаментом информационных технологий с участием региональных специалистов. «Пропускная способность» такого канала, по понятным причинам была ограничена, и как правило, многие вопросы оставались за рамками обсуждений.

Для «Транснефти» представляет особую важность не только накопление и сохранение знаний, но и обмен информацией между дочерними организациями внутри компании с целью ускорения распространения лучших практик и положительного опыта. Компания традиционно уделяет повышенное внимание к укреплению горизонтальных внутренних связей по направлению АСУТП. Возникла необходимость создания сети технических экспертов (т.н. сетевые группы), которым можно было бы задать вопрос и получить оперативный ответ. Не менее важным, аспектом явилось также необходимость выявления и поощрения наиболее активных работников компании.

В результате в «Транснефти» было принято решение о создании системы управления знаниями, тендер на разработку и внедрение которой выиграла компания «Аплана. Центр Разработки».

На первом этапе консультанты «Аплана.ЦР» провели аудит текущих процессов управления знаниями, обследовали структуру организационной иерархии и процедуры исполнения задач. По результатам была разработана концепция создания системы управления знаниями, включающая в себя требования и методологический подход к разработке СУЗ, а также методику и порядок использования СУЗ в организации.

После согласования и утверждения методологической части специалисты «Аплана. ЦР» приступили к непосредственному созданию и внедрению системы, которая размещена на внутреннем корпоративном Intranet-портале, доступном для всех сотрудников организации.

Коммерческий директор «Аплана. Центр Разработки» Ярослав Макаров отметил: «В постиндустриальном информационном обществе знания становятся важнейшим активом организации. Знания могут развиваться и накапливаться, но не использоваться по разным причинам. Инвестиции в компетенции и знания неэффективны без специальной системы. Мы рады, что руководство ПАО «Транснефть» придает приоритетное значение вопросам развития и сохранения знаний и компания «Аплана. Центр Разработки» помогла создать систему, позволяющую развивать и применять знания для повышения производительности и эффективности организаций системы Транснефть».

Целью проекта стало выявление и эффективное использование информации в компании, опыта и квалификации сотрудников как источника повышения эффективности производства, управления инновациями, сокращение времени реакции на решение проблемных вопросов.

По итогам проекта заказчик получил инструментарий, позволяющий эффективно и оперативно консолидировать и управлять знаниями организаций системы «Транснефть»: обрабатывать новые идеи работников, получать доступ к актуальной информации, а также осуществлять удобный поиск данных. Инструменты для совместной работы дали возможность в режиме реального времени обмениваться информацией между географически и структурно разделенными организациями ПАО «Транснефть». Система позволяет улучшить использование успешного опыта для его распространения внутри организации.

«Таким образом, компания выигрывает в целом: быстро находит решение поставленных задач, и самое главное, происходит сплочение коллектива. Все участники становятся не просто коллегами и работниками – мы становимся командой, ядром, локомотивом. Система управления знаниями уже на наших глазах становится живым инструментом, помогающим сотрудникам компании работать с удовольствием и быстро находить ответы на вопросы», – прокомментировал директор департамента информационных технологий «Транснефти» Олег Капитулов.