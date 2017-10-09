«Бипиум» выпустила BPM-конструктор для среднего и малого бизнеса

«Бипиум» объявила о выпуске второй версии собственной платформы для создания корпоративных информационных систем. В новой версии платформы Bpium доступен конструктор бизнес-процессов, а интерфейс стал более просторным и функциональным. Подход компании к бизнес-процессам призван удовлетворить потребности среднего и малого бизнеса, которым ранее были недоступны BPM-решения.

Графический редактор бизнес-процессов в «Бипиуме» построен на основе нотации BPMN 2.0. Платформа запускает процессы как реакции на события: изменение данных в системе; события по расписанию (например, рассылка в 10:00); запросы из внешних систем. Процессы можно настроить на автоматическое изменение данных в самой системе (например, при заведении клиента в CRM, назначается менеджер) или на взаимодействие с внешними системами, базами данных и коммуникационными сервисами (почта, мессенджеры, телефония).

«Мы хотим сделать процессный подход ближе и понятнее большинству предпринимателей», — сказал генеральный директор компании «Бипиум».

Виктор Никитин. «Если предложить многим компаниям сразу внедрить длинные процессы, как в классических BPM-решениях, то вы услышите ряд вопросов и возражений. Что делать, если условия изменились и нужно перенастроить работающий процесс? Не приведет ли одно изменение к нарушению всей логики? Поэтому мы предлагаем декомпозировать большие процессы до набора коротких реакций на события. Эти реактивные процессы можно перенастраивать, не нарушая бизнес-логику».

Изменения в интерфейсе платформы позволили увеличить рабочее пространство. Структура данных в «Бипиуме» строится из каталогов, которые объединяются в разделы, а также инструментов фильтрации записей. Теперь можно скрыть панели навигации и регулировать размеры карточки. Главный фокус сделан на данные.

Октябрьское обновление «Бипиума» — это только часть дорожной карты по развитию платформы. До начала 2018 года компания планирует разработать календарное представление данных, а также динамический интерфейс карточек, изменяющийся в зависимости от данных.