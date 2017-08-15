«Инфотекс» и «ОМП» представили провайдер криптографии для Sailfish Mobile OS RUS

«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили о завершении работы по адаптации провайдера криптографических функций ViPNet CSP 4.2 для Sailfish Mobile OS RUS и приглашают к сотрудничеству все заинтересованные российские компании, которые планируют или уже разрабатывают продукты и решения на основе Sailfish Mobile OS RUS.

Sailfish OS — операционная система для мобильных устройств и планшетов, в основе которой лежат разработки с открытым исходным кодом. Ее ключевыми особенностями являются высокая производительность, низкие требования к аппаратным ресурсам, бережное отношение к персональным данным пользователей, дружелюбие к сообществу разработчиков.

На основе Sailfish OS российской компанией «Открытая Мобильная Платформа» развивается отечественный продукт Sailfish Mobile OS RUS, предназначенный для корпоративных пользователей и государственных учреждений. При его разработке основное внимание уделяется обеспечению безопасности обработки и передачи бизнес-данных.

Теперь на Sailfish Mobile OS RUS для встраивания в прикладное и системное программное обеспечение доступны криптобиблиотеки ViPNet с интерфейсами PKCS #11, OpenSSL и CryptoAPI for Linux.

Библиотеки реализуют такие криптографические механизмы как ГОСТ-алгоритмы шифрования, имитозащиты, хеширования, электронной подписи, выработки ключевой информации, экспорта и импорта ключей; выработку ключей из пароля, симметричного или асимметричного ключа; разграничение доступа к данным, хранящимся на программном токене: использование ПИН-кодов пользователя и администратора; очистку оперативной памяти компьютера (удаление ключевой информации); организацию TLS-соединений по алгоритмам ГОСТ; поддержку CMS с использованием алгоритмов ГОСТ; поддержку алгоритмов экспорта и импорта ключей, в том числе поддержка импорта закрытых ключей из файлов формата PKCS#12 (PFX).

Продукты ViPNet CSP и Sailfish Mobile OS RUS внесены в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Инициированы работы по сертификации продукта ViPNet CSP 4.2 Linux for Sailfish по требованиям регулятора.

Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс», отметил: «Расширение нашей продуктовой линейки новой версией ПО ViPNet CSP 4.2 для Sailfish Mobile OS RUS мы считаем важным шагом в реализации своей стратегии обеспечения наших заказчиков надежными криптографическими средствами. Возможность разрабатывать мобильные приложения для криптографической защиты данных и информационного обмена на сертифицированной ФСБ России мобильной операционной системе может помочь приблизиться к решению непростой задачи обеспечения информационной безопасности мобильных коммуникаций. И мы искренне надеемся, что сообщество разработчиков мобильных приложений для бизнеса и государственных информационных систем обратит на эту возможность свое внимание».

Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая Мобильная Платформа», сказал: «Наша операционная система обладает архитектурой, позволяющей наиболее эффективно реализовывать мобильную корпоративную инфраструктуру. При создании доверенной среды на основе Sailfish Mobile OS RUS мы используем не только свои разработки, но и ведущие профильные решения. InfoTeCS является одним из наших ключевых партнёров, обеспечивая технологии безопасной передачи информации по спецификациям ГОСТ. ViPNet CSP предоставляет набор функциональных библиотек для этих целей».