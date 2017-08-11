«Почта России» устранит многомиллиардные потери, внедрив онлайн-франкирование

«Почта России» внедряет систему онлайн-франкирования почтовых отправлений с 1 сентября 2017 г. Это делается в соответствии с приказом Минкомсвязи России №368, согласно которому с 1 февраля 2018 г. все применяемые в стране франкировальные машины должны быть подключены к единому серверу «Почты России», что позволит дистанционно контролировать отправку письменной корреспонденции и, тем самым, более эффективно бороться с «серой почтой».

Потери «Почты России» от пересылки неучтенной и неоплаченной письменной корреспонденции, так называемой «серой почты», составляют несколько миллиардов рублей в год. Значительная часть этого объема приходится на поддельные франкировальные оттиски.

В течение года к единой системе были успешно подключены более 700 новых высокопроизводительных франкировальных машин «Почты России», установленных по всей стране. Совокупная мощность установленных машин кратно превышает суммарные объемы письменной корреспонденции, пересылаемые в Российской Федерации, и может удовлетворить потребности всего рынка. При этом новая система замещает массу ручных процессов — ввод денег производится в онлайн режиме без выезда специалиста к клиенту, отпадает потребность вести старый архаичный журнал франкирования, а сверка и выставление актов проходит на основе данных единой системы, процедура прозрачна для клиентов.

Сейчас свыше 70% франкировальных машин, используемых государственными и коммерческими организациями, выработали свой ресурс и должны быть списаны. При этом на рынке появляются новые современные модели франкировальной техники. Специалисты «Почты России» провели испытания 7 различных моделей и признали их соответствующими предъявляемым требованиям.

После публикации приказа Минкомсвязи «Почта России» провела консультации со всеми пользователями франкмашин касательно запуска единой онлайн системы. В ходе консультаций им было предложено выбрать один из трех вариантов перехода к новому стандарту франкирования: покупка собственной франкировальной машины; переход на франкирование в «Почту России» или отказ от франкирования и переход на нанесение почтовых марок либо использование литерных конвертов.

Для принятия окончательного решения 5 304 организациям-пользователям франкировальной техники был предоставлен калькулятор для расчета полной текущей стоимости нанесения франка с учетом расходов на приобретение франкмашины, расходных материалов, стоимости оплаты труда персонала и картриджей с краской, чтобы они могли сами оценить экономическую целесообразность выбора того или иного сценария.

В результате этих расчетов выяснилось, что из-за низкой загруженности собственных франкмашин отправителей организации несут существенные издержки. Так средняя стоимость нанесения оттиска франка на собственных машинах отправителей может составлять порядка p5-7, что существенно выше, чем средневзвешенный тариф на франкирование «Почты России» в размере p1,3.

По итогам консультаций 94% всех пользователей (4 977 организаций) решили отказаться от собственного франкирования, сочтя его экономически нецелесообразным. Эти организации, в том числе государственные, либо уже заключили договор с «Почтой России», либо находятся в стадии его оформления.

Незначительная часть организаций-пользователей (327 организаций или 6% от общего количества) рассматривают приобретение собственных франкировальных машин в связи с особенностями хозяйственной деятельности. В связи с тем, что среди таких организаций большая часть — государственные органы, подпадающие под действие федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Минкомсвязи России в согласовании с экспертным советом при Правительстве Российской Федерации и «Почтой России» приняли решение о введении дополнительного переходного периода до 1 февраля 2018 г. Это позволит государственным организациям провести соответствующие закупочные процедуры и перейти на единую онлайн систему франкирования.

Для государственных организаций и органов власти вариант заключения договора с «Почтой России» — это возможность заметно оптимизировать бюджетные расходы. Коммерческие компании также могут значительно сократить свои траты на пересылку корреспонденции, воспользовавшись комплексными сервисами «Почты России». В настоящее время не дожидаясь вступления приказа Минкомсвязи в силу пользователи франкировальной техники активно отказываются от собственного франкирования и переходят на обслуживание в «Почту России».