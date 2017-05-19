VMware представила решение для управления IoT-инфраструктурой

Компания VMware представила VMware Pulse IoT Center, решение по управлению инфраструктурой интернета вещей (IoT) корпоративного уровня, которое позволит командам по информационным технологиям (IT) и командам по эксплуатации (OT) получить полный контроль над IoT-инфраструктурой и устройствами. Первое решение в новом семействе IoT-предложений от VMware, VMware Pulse IoT Center, поможет заказчикам управлять IoT-проектами, а также обеспечивать эксплуатацию, масштабирование и защиту от периферии до облака, сообщили CNews в VMware.

«Стремление компаний к цифровой трансформации бизнеса дает командам ИТ и OT возможность сотрудничества в процессе внедрения IoT. Это поможет улучшить эксплуатацию внутри предприятия при одновременном создании новых источников дохода, — считает Мими Спайер (Mimi Spier), вице-президент подразделения IoT компании VMware. — Наш опыт и достигнутые успехи в организациях мы применяем к IoT-инфраструктуре и всем устройствам. VMware Pulse IoT Center обеспечит ИТ-командам и OT-специалистам прозрачность работы и контроль над всеми сценариями применения IoT. Они также оценят функции безопасности, действующие во всей цепочке добавленной стоимости IoT».

Заказчики, инвестирующие в IoT, сталкиваются со значительными трудностями при переходе от пилотного проекта к полноценному внедрению, отметили в VMware. Они ищут более простой способ отслеживания, визуализации, контроля и защиты сотен тысяч периферийных систем и подключенных устройств различного типа в разных сценариях применения IoT. VMware Pulse IoT Center упростит управление IoT-инфраструктурой заказчиков и их разнообразными устройствами. Оно станет таким же легким, как управление одним устройством, утверждают в компании.

«Решение повысит надежность инфраструктуры за счет предоставления достоверных сведений о статусе IoT-устройств в режиме реального времени, что позволит устранить возможные проблемы до их возникновения, — заявили в VMware. — VMware Pulse IoT Center ускорит возврат инвестиций (ROI), упорядочив внедрение и масштабирование IoT-проектов. Кроме того, ПО обеспечит безопасность устройств, периметра, сети и приложений для защиты IoT-инфраструктуры и доступа к данным».

Это новое решение, сосредоточенное на корпоративном IoT, использует существующие проверенные технологии VMware AirWatch для управления устройствами и VMware vRealize Operations для мониторинга работы инфраструктуры, поиска и устранения неисправностей. Оно было разработано под конкретные комплексные потребности по IoT команд по ИТ и эксплуатационным технологиям и поддерживает широкий спектр периферийных систем и подключенных к ним устройств. VMware Pulse IoT Center будет доступен как в виде простого во внедрении локального решения, так и в виде услуги, бета-версия которой сейчас в частном порядке используется заказчиками из автомобильной промышленности, индустрии развлечений, розничных банковских услуг, здравоохранения и обрабатывающей промышленности.

С VMware Pulse IoT Center заказчики в целом получат: упрощенное управление подключенными устройствами — легкое подключение, управление, мониторинг и защита разнообразных периферийных IoT-систем, подключенных устройств и приложений из единой панели управления; обеспечение совместимости разноплановых периферийных систем и подключенных устройств с различным оборудованием, операционными системами и протоколами передачи данных; определение и отслеживание того, какие устройства будут обновляться в «тихом» режиме (OTA), где и когда — с помощью современного и гибкого процессора правил.

В то же время, заказчики получат доступ к точным и актуальным сведениям о состоянии устройства, а также возможность предотвращать неисправности: аналитические данные об инфраструктуре и мониторинг в режиме реального времени; возможность визуального представления данных обо всех периферийных системах, подключенных устройствах и отношениях между ними (статус, местонахождение, взаимозависимости и т.д.) и их группировка по случаю применения IoT; определение KPI/мер, предупреждений и действий.

VMware Pulse IoT Center также обеспечит защиту IoT-инфраструктуры, включая все устройства, периметр, сеть и приложения: минимизацию незащищенных данных за счет создания туннеля от точки данных до приложения с помощью дополнительного компонента VMware NSX; уничтожение данных с устройств, подвергшихся угрозам безопасности, на уровне компании в любой момент времени; поддержание прошивок и патчей безопасности в актуальном состоянии, «тихое» OTA-обновление ПО через интегрированную подсистему обработки политик.

Наконец, заказчики решения смогут получить рационализацию и ускорение внедрения и масштабирования IoT: более простой ввод в эксплуатацию сценариев использования IoT с помощью единого инструмента управления для всех устройств; быстрее окупаемость уже введенных в работу устройств; динамичное и своевременное предоставление необходимой информации от требуемого устройства на периферии и в облаке с помощью программного управления жизненным циклом.

Компания Dell EMC предложит VMware Pulse IoT Center в качестве предпочитаемого корпоративного решения по управлению и мониторингу для Dell Edge Gateways, чтобы их заказчики могли легко управлять всеми IoT-устройствами с помощью одного инструмента. Широкая IoT-инфраструктура Dell Technologies позволяет заказчикам производить цифровую трансформацию везде — на периферии, в ядре и в облаке.

Решение VMware Pulse IoT Center будет доступно в 2017 календарном году. ПО будет продаваться VMware и ее партнерами как в виде отдельного решения, так и в виде пакетного предложения от Dell EMC и других партнеров.