Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS

Cognitive Technologies объявила о выпуске новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные дорожные знаки.

Если ранее интеллект создаваемого Cognitive Technologies беспилотника уверенно справлялся с наиболее критичными дорожными знаками из всех их основных классов, то функционал нынешней версии дополнился возможностью распознавания еще более 40, наиболее часто встречаемых знаков. В их числе знаки особых предписаний (направления движения по полосам, начало полосы, конец полосы, искусственная неровность и др.), предписывающие знаки (круговое движение и др.), информационные (парковка и др.). В новой версии ADAS существенно повысилась эффективность распознавания объектов дорожной сцены в сложных условиях, в том числе и при их частичном заслонении.

«Теперь мы умеем видеть даже частично заслоненных пешеходов и автомобили, - сказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. - Такого результата мы смогли добиться за счет использования нейронных сетей».

В новой версии усовершенствован алгоритм распознавания объектов в ночных условиях, а также резких перепадах освещенности, что используется при езде в тоннелях, во время грозы и в других сложных погодных ситуациях. В новой ADAS значительно повысилось общее качество детекции объектов дорожной сцены.

Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова отметила: «Чем ближе качество распознавания к 100%, тем труднее идет продвижение вверх. Бои идут уже не за 5 или 10%, а за десятые и сотые доли процента, что в итоге и позволяет обеспечить максимальную безопасность дорожного движения».

Cognitive Technologies в конце августа 2016 г. объявила о разработке собственной интеллектуальной платформы для автономного вождения C-Pilot, которая может устанавливаться, как на легковых, так и на других типах автомобилей. Испытания системы C-Pilot проводятся на опытном образце легкового автомобиля Nissan X trail.

Своим основным конкурентным преимуществом перед зарубежными компаниями Cognitive Technologies видит более совершенный искусственный интеллект, который позволяет системе автономного вождения устойчиво работать в плохих погодных условиях, а также на не идеальных дорогах, в отсутствии разметки, наличии повреждений дорожного покрытия и т.п. Целью проекта является создание полностью беспилотного автомобиля к 2022-2023 году.

Мировой рынок ADAS имеет высокую динамику. Аналитики одной из ведущих исследовательских компаний на рынке интеллектуальных технологических решений ABI Research прогнозируют его рост до $132 млрд к 2026 г. с $11 млрд в 2016 г.