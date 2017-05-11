Oracle Content and Experience Cloud предлагает инструментарий для цифрового взаимодействия во всем каналам

Oracle представила облачную платформу Oracle Content and Experience Cloud, которая позволяет организациям управлять контентом и доставлять его в любой цифровой канал для эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами и персоналом. Благодаря облачному контент-хабу организации могут легко создавать и результативно распространять контент, улучшая показатели роста, вовлеченности в бренд и удержания клиентской базы.

«Компании тонут в потоках контента, – отметил старший директор Oracle по развитию продуктов Дэвид Ле Стра (David Le Strat). – Oracle Content and Experience Cloud помогает им разрабатывать, использовать и эффективно распространять контент, чтобы обеспечить контекстуализированное взаимодействие, повысить лояльность клиентов и воспитать сторонников бренда».

«В 2015-2016 г.г. компания Renault Italy внедрила решение CRUEL WONDER Marketing, на базе Oracle Content and Experience Cloud, и теперь может почти в два раза быстрее распространять маркетинговые материалы и на 40% оперативнее реагировать на запросы автодилеров», - сказал менеджер по работе с клиентами Renault Italia SPA Антонио Орефиче (Antonio Orefice).

Являясь частью Oracle Cloud Platform, Oracle Content and Experience Cloud предлагает единую облачную платформу для создания контента, управления им и его доставки субъектам любых направлений деятельности, обеспечивая уникальные возможности для поддержки широкого спектра потребностей бизнеса, начиная с мотивации персонала и привлечения клиентов до обеспечения успеха продаж и развития бизнеса.

Совместная работа над контентом: очень просто взаимодействовать, работая с контентом не только внутри компании, но и привлекая специалистов со стороны. Обсуждайте, делитесь и комментируйте контент с возможностью мобильного доступа в любом месте и в любое время

Централизованный контент-хаб: используйте единый центр для создания, совместного использования, управления и публикации контента в любом канале, включая бизнес-документы, цифровые активы, контент, созданный пользователем, и веб-контент.

Единообразное многоканальное взаимодействие: используйте возможность функционально-богатых API для вовлечения клиентов по любым каналам и обеспечьте вашему бизнесу главную роль, используя удобный в работе инструментарий.

Усовершенствованные корпоративные приложения и контент: управляйте контентом из ваших корпоративных приложений и расширяйте возможности использования приложения.

«В условиях современной цифровой экономики все ожидают идеального результата независимо от используемого канала, - отметила Мелисса Вебстер (Melissa Webster), вице-президент программы по контенту и цифровым медиа-технологиям IDC. – Компании хотят иметь возможность извлекать контент из существующих систем и управлять созданием нативного облачного контента для его размещения через любые каналы. Это помогает организациям обеспечивать единообразную модель клиентского взаимодействия во всех каналах и превращать клиентов в приверженцев бренда».

Облачная платформа Oracle Content and Experience Cloud обладает способностью удовлетворять потребности как бизнес-, так и ИТ-подразделений, что позволяет им работать вместе над созданием современных эффективных моделей цифрового взаимодействия (DX, digital experience). Данная платформа интегрирована с Oracle Customer Experience Cloud Suite – единым комплексом облачных приложений, позволяющих организациям реализовать более эффективный подход к управлению клиентским взаимодействием и программам преобразования бизнеса. Content and Experience Cloud также интегрируется с рядом лидирующих PaaS-сервисов Oracle Cloud Platform, включая Oracle Process Cloud, Oracle Mobile Cloud и Oracle Integration Cloud. Сегодня это наиболее полная и мощная платформа DX для управления работой с контентом, интеграции данных, управления сложными рабочими процессами, а также функциями автоматизации мобильного и маркетингового взаимодействия.