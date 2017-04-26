SAP определила трёх победителей специальной номинации стартап-акселератора GenerationS

В ходе финала стартап-акселератора GenerationS компания SAP выбрала трёх лауреатов специальной номинации «Завтра начинается сегодня. Инновационные технологии и решения для бизнеса». Эксперты компании выбрали победителей в специальной номинации по следующим критериям: проект должен развивать решения или продукты в областях, в которых использование технологий SAP может повысить их конкурентные преимущества, сообщили CNews в SAP.

В первую очередь, компания рассматривала технологии в сферах промышленного интернета вещей, машинного обучения, прогнозной аналитики, управления бизнесом в режиме реального времени, обработки и анализа больших данных или решений для бизнеса. Тремя проектами, которые смогут пройти обучение в SAP по курсу «Интернет вещей в действии на технологиях SAP» в учебном центре SAP в Москве, стали: B2B-сервис по сбору и анализу данных в точках продаж в режиме реального времени Imredi; сервис предупредительного техобслуживания (predictive maintenance) Rokot; и «Нилар» — программное обеспечение для предупреждения столкновений между автомобилями на дорогах.

B2B-сервис Imredi использует облачную мобильную платформу, а также данные с мобильных приложений сотрудников и лояльных покупателей, чтобы собирать актуальную информацию о деталях доставки и реализации товаров. Команда сервиса предполагает, что проект поможет ритейлерам и производителям сократить затраты, ускорить операционную деятельность, расширить зоны покрытия и создать автоматический расчёт KPI.

В свою очередь, сервис Rokot нацелен на предоставление услуг представителям целого ряда отраслей: добычи и транспортировки углеводородов, энергетики, железнодорожного и грузового транспорта, судовых систем, а также промышленности. Проект представляет собой системы, в которых применяются датчики, облачные сервисы и локальные серверы, нейронные сети для сокращения расходов на обслуживание и увеличения времени бесперебойной работы.

Наконец, система «Нилар» отслеживает положение участников движения, за счёт чего позволяет выявлять опасные ситуации и предупреждать вероятные столкновения.

«SAP уже несколько лет сотрудничает с победителями и участниками акселератора, работает над совместными проектами и решениями. Мы стремимся поддерживать и развивать российскую экосистему инноваций и активно ищем новых партнёров, в том числе и среди молодых команд и стартапов», — заявил Андрей Биветски, генеральный директор SAP Labs в СНГ.