Решение Omnitracker CleverEngine теперь доступно через партнерскую сеть Omninet

Компания Cleverics, специализирующаяся на услугах обучения и консалтинга в области управления ИТ в России, и компания «Омнинет Россия и СНГ», российское подразделение европейского поставщика программных продуктов для автоматизации бизнес-процессов, подписали соглашение о включении программного решения Omnitracker CleverEngine, разработанного российскими специалистами в Cleverics, в продуктовый портфель Omninet. С момента подписания данного соглашения решение Omnitracker CleverEngine, применяемое на территории России и стран СНГ с 2010 г., дополнит список готовых приложений, доступных для внедрения с платформой Omnitracker в России, странах СНГ и Европейского союза. Об этом CNews сообщили в «Омнинет».

Omnitracker CleverEngine включает в себя передовые практики Enterprise Service Management, позволяющие иметь полное представление о деятельности как ИТ-, так и бизнес-подразделений: ресурсы, заявки, инциденты, трудозатраты и многое другое. Это позволяет реализовать единый центр управления, в котором сосредоточены все ключевые данные о сервисных процессах организации и осуществляется контроль ресурсов и уровня обслуживания потребителей в таких областях, как ИТ-услуги, управление персоналом, административно-хозяйственное обеспечение, бухгалтерское обслуживание, делопроизводство и др.

Благодаря широкой функциональности Omnitracker CleverEngine позволяет обеспечить быстрый старт без необходимости существенных доработок встроенных функциональных возможностей, утверждают в «Омнинет». Встроенный в Omnitracker CleverEngine современный сервисный портал позволяет бизнес-руководителям и конечным пользователям, которые не являются специалистами в ИТ, взаимодействовать с поставщиком услуг. Дизайнер процессов позволяет аналитику, не обладающему навыками программирования, описать порядок обработки бизнес-запросов, указав необходимые взаимосвязи и отразив специфику каждого этапа исполнения.

Omnitracker представляет собой универсальную платформу для автоматизации бизнес-процессов, обеспечивающую возможность гибкой настройки приложений под любые требования заказчиков. Развёртывание Omnitracker CleverEngine позволяет использовать все возможности платформы, гарантируя совместимость релизов с новыми версиями Omnitracker и обеспечивая при этом доступную совокупную стоимость владения (TCO), подчеркнули в компании.

По информации «Омнинет», программное решение Omnitracker CleverEngine внедрено и функционирует более чем в 20 компаниях в РФ и СНГ. Суммарное число пользователей, работающих с приложением, превышает 50 тыс. Проект в банке ВТБ24 стал самым крупным внедрением Omnitracker CleverEngine в России и СНГ — единая система автоматизации процессов поддержки обеспечивает обслуживание более 30 тыс. сотрудников банка силами более 2 тыс. специалистов в 72 регионах России.

«Omnitracker CleverEngine позволяет многим компаниям автоматизировать процессы управления услугами и управлять ими. Мы гордимся тем, что наше программное решение получило такую высокую оценку со стороны Omninet и, благодаря этому, стало доступным для всех партнёров компании в России, СНГ и Европе. Это отличная возможность поделиться с партнёрами и заказчиками Omninet нашей экспертизой в управлении услугами как в области ИТ, так и за её пределами», — заявил Дмитрий Исайченко, управляющий партнёр Cleverics.

«Мы ценим и уважаем опыт и репутацию нашего партнера, компании “Клеверикс”, на российском рынке. Уверены, что включение решения Omnitracker CleverEngine в портфолио Omninet является правильным и своевременным стратегическим решением как для развития и укрепления нашего многолетнего продуктивного сотрудничества, так и для успешного освоения новых рынков и существенного расширения регионального присутствия в России и СНГ», — прокомментировал событие Михаэль Добнер (Michael Dobner), генеральный директор «Омнинет Россия и СНГ».