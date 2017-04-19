ВТБ24 переходит на «безбумажные офисы»

Банк ВТБ24 объявил процесс тестирования новой технологии обслуживания клиентов, которая заключается в отказе от использования бумаги в отделениях банка. В случае полномасштабного внедрения проект позволит экономить не менее 450 млн руб. в год.

Сейчас технология «безбумажного офиса» тестируется в трех отделениях ВТБ24 в Москве. Услуга предоставляется клиентам, оформляющим кредиты наличными и кредитные карты.

Отличительная особенность нового формата обслуживания – рабочие места оборудованы планшетами. Если ранее оформляя заявку на продукт, клиент был вынужден подписывать необходимые документы, то теперь операция подтверждается с помощью sms-кода. Он направляется на номер мобильного телефона, а договор с банком высылается на личную электронную почту или сохраняется в «ВТБ24-Онлайн» (по желанию клиента).

«Новая технология несет для клиентов целый ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет сократить время присутствия в офисе и повысить качество обслуживания. Во-вторых, клиент получает круглосуточный доступ к документам по всем ранее оформленным продуктам, - отметил старший вице-президент, директор департамента сети ВТБ24 Вячеслав Грицаенко. – Для нас – это возможность сократить затраты на поддержку оргтехники, закупку бумаги и ручек, а также на логистику и восстановление утерянной бумаги. При полномасштабном внедрении новая технология позволит экономить ВТБ24 не менее 450 млн рублей в год».

Партнёром ВТБ24 по проекту выступила компания «Техносерв Консалтинг».

«Чтобы внедрить безбумажную технологию, ИТ-инфраструктура банка должна быть очень развита. Уровень автоматизации в ВТБ24 позволил нам реализовать такой проект в рекордно короткие сроки», - сказал директор проектов «Техносерв Консалтинг» Вадим Казанцев.