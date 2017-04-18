BI Consult представила специализированное BI-решение для финансовых отделов

Петербургская консалтинговая компания BI Consult представила собственную разработку — решение «Конструктор отчетности» на платформах QlikView и Qlik Sense. Оно ориентировано на использование сотрудниками финансовых и планово-экономических отделов и финансовыми директорами. Главными особенностями решения являются простой интерфейс для конечных пользователей и возможность интегрировать данные из различных источников, сообщили CNews в BI Consult.

Решение «Конструктор отчетности» может работать на платформах QlikView и Qlik Sense. Одним из особенностей является вариативность интеграционного процесса: бухгалтерские и финансовые данные можно подгружать из разных источников, используя стандартные загрузчики, подготовленные специалистами заказчика SQL-запросы, файловые выгрузки из Excel, CSV, XML, а также индивидуальные загрузчики.

При этом конечные пользователи получают понятный интерфейс, не требующий дополнительной подготовки для работы с решением, подчеркнули в компании. «Конструктор отчетности» обладает широким функционалом. Он позволяет создавать и форматировать финансовые отчеты без привлечения технических специалистов, осуществлять проверку результатов расчета показателей на этапе создания отчета, создавать ассоциативную модель, использовать глобальные фильтры. Кроме того, с помощью этого решения можно разграничивать доступ сотрудников к данным, экспортировать данные, организовать совместную работу, проводить сравнительный анализ и так далее.

Решение «Конструктор отчетности» открывает специалистам по работе с финансами новые аналитические возможности. Так, пользователи могут при анализе данных детализироваться до уровня транзакций, а объекты модели данных финансовой отчетности могут быть использованы при создании других приложений на платформах QlikView или Qlik Sense, что упрощает процесс составления отчетности, указали в BI Consult.

Решение позволяет выполнять все необходимые сотрудникам финансовых отделов задачи — от создания статей и сборки отчетов до их форматирования и предпросмотра для проверки качественного и количественного результата выходной формы отчета. Через статьи оборота можно получить отчеты о движении денежных средств, о прибылях и убытках, о выручке и продажах, отчет по динамике, составу и структуре доходов компании, провести план/факт анализ доходов и расходов, анализ ФОТ и так далее. Через сальдо счетов можно сгенерировать управленческий баланс, отчет о движении капитала, оборотный баланс, получить расшифровку по остаткам на расчетных счетах, по займам и кредитам в разрезе контрагентов и договоров, а также создать отчет о запасах на складах, о незавершенном производстве о дебиторской и кредиторской задолженностях и многое другое.

«Наша стратегия предполагает создание специализированных решений, закрывающих потребности отдельной отрасли или направления бизнеса, а также подразделений компаний. “Конструктор отчетности” — одно из новых решений, созданных нашими специалистами в ходе реализации этой стратегии, — заявил Сергей Громов, генеральный директор компании BI Consult. — При разработке решений мы основываемся на собственном опыте внедрения BI-систем в компаниях, работающих в различных отраслях. Это позволило нам выделить универсальные ключевые потребности финансовых подразделений, которые мы и учли при разработке нового программного продукта. Мы уверены, что это решение будет востребовано: интерес к нему уже проявил один из петербургских ритейлеров, и мы уже запустили процесс внедрения “Конструктора отчетности”».