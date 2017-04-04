ALP Group, «Базальт СПО» и Postgres Professional предложили техподдержку импортонезависимого ПО уровня предприятия

Компании ALP Group (системный интегратор и российский поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита), «Базальт СПО» (российский разработчик операционных систем для госсектора, госкорпораций и крупного бизнеса) и Postgres Professional (разработчик высокопроизводительной российской СУБД Postgres Pro) объявили о запуске услуги технической поддержки для ряда системообразующих импортонезависимых программных продуктов уровня предприятия. Впервые эти продукты поддерживаются как единый комплекс, сообщили CNews в ALP Group. Услуга призвана упростить внедрение и эксплуатацию импортозамещающих ИТ-решений любой сложности.

В настоящее время в комплекс вошли одни из самых востребованных на российском рынке системообразующих ИТ-продуктов: линейка операционных систем (ОС) «Альт» компании «Базальт СПО», встроенное в ОС «Альт» инфраструктурное программное обеспечение Samba DC (свободный аналог службы каталогов Microsoft Active Directory), SOGo (аналог MS Exchange) и средства виртуализации, СУБД Postgres Pro.

Гибкий механизм взаимодействия компаний и развитая технологическая платформа услуги (система Service Desk, мультивендорный портал техподдержки, системы регистрации сервисных контрактов и автоматизации взаимодействия с вендором, тестовый стенд) позволяют легко включать в комплекс и другое ПО, а также аппаратное обеспечение. При этом остается неизменным основной принцип — организация-заказчик получает техническую поддержку всех продуктов комплекса на основе единого сервисного контракта и соглашения о качестве сервиса (SLA), действующего на всей территории РФ, подчеркнули в компании.

ALP Group принимает ИТ-запросы, относящиеся к любому продукту комплекса, и обеспечивает первые две линии техподдержки. При этом компания самостоятельно устраняет две категории ИТ-проблем, относящихся к любому продукту, входящему в комплекс. Это инциденты, для устранения которых достаточно стандартных процедур, инструкций и базы знаний Центра компетенции ALP Group по свободному ПО и импортозамещению. А также инциденты, вызванные ошибками настройки ОС, СУБД и серверного оборудования. Остальные запросы (порядка 5% общего потока) ALP Group передает разработчику соответствующего элемента комплекса — на третью линию техподдержки.

Если специалисты этой компании выясняют, что в действительности ИТ-проблема относится к другому продукту, также входящему в комплекс, то вся накопленная информация передается на его третью линию. Если же и эта компания считает проблему «чужой» (что возможно в особо сложных ситуациях), то ALP Group подключает свои Центры компетенции и выступает координатором совместной работы всех сторон, позволяющей разобраться в проблеме и найти решение. SLA относится ко всему процессу реагирования на каждый ИТ-инцидент, а все взаимодействия между вендорами идут без участия заказчика, подчеркнули в компании. При этом последний может легко отслеживать весь процесс работы со своей заявкой через личный кабинет на мультивендорном портале техподдержки.

«Отметим важность присутствия в составе комплекса первой российской операционной системы уровня предприятия. Это существенно не только с точки зрения полноты стека поддерживаемых продуктов, но и упрощает анализ сложных “проблем на стыке”, связанных с тонким взаимодействием различных ИТ-продуктов комплекса, надежностью их работы и производительностью», — подчеркнули в ALP Group.

Для заказчика всё это полностью исключает возможность попадания в тупиковую ситуацию, когда разработчики ПО перенаправляют его друг к другу, а проблема остается нерешенной. «Заказчику проще интегрировать в свою систему управления рисками гарантированное время реагирования на ИТ-инциденты с ПО и “железом”, включенным в состав комплекса. А это облегчает управление не только информационными системами, но и всеми зависимыми от них аспектами основной деятельности предприятий», — отметили в компании.

Услуга техподдержки комплекса ИТ-продуктов как единого целого — новый этап развития сервисной шины, с декабря 2016 г. обеспечивающей техническую поддержку ОС «Альт» — российской операционной системы уровня предприятия. C марта 2017 г. эта шина используется также для предоставления услуги вендорской технической поддержки универсальной высокопроизводительной СУБД Postgres Pro.

«Если раньше пользователю нужно было заключать отдельные сервисные контракты с каждым вендором, то теперь заказчик может выбрать единый сервисный контракт и единый SLA, что во многих случаях значительно удобнее, — утверждают в ALP Group. — Кроме того, в рамках единого контракта может обеспечиваться и техподдержка бесплатной СУБД PostgreSQL силами Центра компетенций ALP Group по свободному ПО и импортозамещению».