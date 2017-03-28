«Галактика» разработала интеграционный комплекс для ЭД «Галактика.Diadoc»

«Галактика» сообщила о создании нового интеграционного решения «Галактика. Diadoc», которое обеспечит бесшовную интеграцию «Галактика ERP» c СЭД «Контур. Diadoc». Как рассказали CNews в компании, продукт позволяет создавать, передавать, получать, подписывать и отслеживать электронные формализованные документы в едином информационном пространстве «Галактика ERP», благодаря чему существенно повышается скорость их обработки и минимизируется ручной труд.

Интеграционная составляющая приобретает все большее значение для пользователей ERP, так как дает возможность встраивать актуальные информационные системы в текущую бизнес-среду, помогает достичь максимально продуктивного взаимодействия между функциональными подразделениями предприятий и значительно упрощает работу конечным пользователям. Учитывая эти тенденции, корпорация «Галактика» совместно с партнерами за последние несколько лет разработала для своих пользователей ряд интеграционных модулей, которые позволяют оперативно и без каких-либо сложностей добавлять в корпоративный ландшафт продукты других вендоров.

«Галактика.Diadoc» — это еще один универсальный и гибкий инструмент, который предоставляется пользователям «Галактика ERP», заинтересованным в повышении эффективности деятельности компании за счет более полной автоматизации бизнес-процессов. Он позволяет формировать произвольный пакет документов и заводить счета-фактуры, товарные накладные (ТОРГ-12), акты выполненных работ, универсальные передаточные документы формата СФ 5.01, предоставляет удобный доступ к внутренним и внешним нормативным документам и обеспечивает регламентированную работу пользователей.

«Мы стремимся обеспечить наших заказчиков современным и комфортным функционалом во всем, включая такую объемную и рутинную часть работы как документооборот. На сегодняшний день некоторые наши клиенты уже знакомятся с «Галактика.Diadoc», и мы отмечаем позитивную реакцию с их стороны, что позволяет нам прогнозировать большой интерес к интеграционному решению», — отметил первый вице-президент корпорации «Галактика» Андрей Марушкевич.

В настоящий момент «Галактика.Diadoc» применяется на таких крупнейших предприятиях, как «Микояновский мясокомбинат», сельскохозяйственное предприятие «Белореченское», «Новоросцемент», «Новосибхимфарм».