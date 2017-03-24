В Тамбовской области автоматизируют мониторинг родовспоможения

«Барс Груп» (дочерняя компания НЦИ ГК «Ростех») и «Ростелеком» завершили работы по развитию сервиса «Медицинская информационная система в сфере здравоохранения Тамбовской области» в части внедрения информационной подсистемы «Мониторинг родовспоможения». Об этом CNews сообщили в компании «Барс Груп».

Применение подсистемы нацелено на снижение заболеваемости беременных, родильниц и новорожденных, инвалидности детей, материнской, перинатальной и детской смертности.

ИТ-решение будет сопровождать наблюдение за пациенткой на протяжении всей беременности и оказывать информационную поддержку акушеру-гинекологу. Для этого в подсистеме предусмотрены маршрутизация беременной по приказу Минздрава России №572н, автоматический расчет плана наблюдения, степени риска перинатальной патологии по шкале Радзинского, подбор ЛПУ и другие экспертные возможности.

Благодаря внедрению подсистемы в Тамбовской области создана трехуровневая система медицинской помощи в сфере родовспоможения: организовано взаимодействие специалистов женских консультаций, перинатальных центров, родильных домов и территориального органа управления здравоохранением. В силу этого повысится оперативность и качество оказания медицинской помощи.