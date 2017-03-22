«Скаут» предложил новый компактный трекер для контроля стиля вождения

В линейке оборудования для спутникового мониторинга транспорта ГК «Скаут» появился трекер MT-700 OBD-Dongle. Новое компактное устройство обладает всеми функциональными возможностями для контроля стиля вождения. При этом его достаточно просто подключить к бортовой сети через OBD-разъем, что позволяет сэкономить время и затраты клиентов на монтажные работы. Особенно это актуально для компаний, перед которыми стоит задача контролировать наемный транспорт, сообщили CNews в «Скауте».

Как отмечается, новый трекер входит в линейку устройств МТ-700 и объединяет в себе передовые возможности этой серии по контролю стиля вождения. Благодаря наличию датчика стиля вождения и зуммера, оповещающего водителя о неправильных действиях, MT-700 OBD-Dongle можно полноценно использовать в рамках решений «Безопасное вождение» и «Экономичное вождение».

«Среди особенностей MT-700 OBD-Dongle важно подчеркнуть компактность и простоту в установке. Этот трекер не требует профессионального монтажа, а датчик стиля вождения калибруется автоматически, без специальных настроечных процедур. Поэтому каждый заказчик может его подключить самостоятельно. Тем самым удастся сократить расходы на оснащение автопарка системой мониторинга. Также мы учли то, что не все компании, использующие наемный транспорт, решаются прибегать к спутниковому контролю стиля вождения. Они справедливо опасаются излишних затрат на монтаж и демонтаж оборудования на машинах, которые им не принадлежат. Наша новая разработка снимает эту проблему, делая доступнее спутниковый мониторинг», — подчеркнул Иван Котов, руководитель группы управления продуктами ГК «Скаут».



Трекер MT-700 OBD-Dongle

Контроль стиля вождения необходим для сокращения аварий с участием водителей и для соблюдения ими параметров экономичной эксплуатации. В первом случае это достигается за счет того, что MT-700 OBD-Dongle фиксирует небезопасные маневры, резкие ускорения и торможения, игнорирование скоростных режимов. Во втором случае устройство определяет, насколько водитель аккуратно обращается с автомобилем. Наряду с перечисленными проявлениями агрессивной или небрежной езды, можно узнать о фактах управления на критических оборотах двигателя, о простоях на холостом ходу, об ударах по подвеске и т.д.

Все эти данные, зафиксированные MT-700 OBD-Dongle, доступны для пользователей в виде детальных отчетов в программном обеспечении системы «Скаут». Благодаря взвешенной оценке стиля вождения, содержащейся в отчетах, можно понять, в чем состоят упущения отдельных водителей и как следует исправлять их манеру езды. При этом и сами водители могут корректировать свой стиль вождения, так как о каждом неправильном действии их оповещает зуммер, установленный в трекере.

Помимо контроля стиля вождения, MT-700 OBD-Dongle позволяет осуществлять базовый мониторинг, а также контролировать топливо и работу различных механизмов. Если в разъеме OBD транспортного средства поддержано считывание данных с CAN-шины, то для контроля топлива и механизмов не потребуется устанавливать дополнительные датчики. Также трекер MT-700 OBD-Dongle поддерживает универсальный стандартный протокол j1939, что дает возможность бесконтактно считывать диагностическую и эксплуатационную информацию с большинства типов грузовых автомобилей и спецтехники различного назначения, отметили в компании.