Seagate и Synology добавили функцию IronWolf Health Management в DSM 6.1

Seagate Technology совместно с Synology объявили о доступности функционала IronWolf Health Management для операционной системы Synology DiskStation Manager (DSM) 6.1. Это расширение устанавливается только на NAS-системы Synology и с помощью аппаратных датчиков и программных средств, встроенных в жесткие диски IronWolf для NAS, обеспечивает более глубокий, по сравнению с традиционными диагностическими средствами, анализ работоспособности накопителей.

Способствуя предотвращению отказов, оперативному устранению проблем и восстановлению работоспособности NAS-систем, IronWolf Health Management предоставляет современные средства аварийного восстановления, следит за работоспособностью накопителей DiskStation на протяжении всего срока их эксплуатации и непрерывно анализирует соответствующие ключевые параметры, что ускоряет локализацию и устранение возникающих проблем. Кроме того, на основании данных об условиях эксплуатации, таких как температура и влажность, IronWolf Health Management дает рекомендации о необходимых профилактических мерах, которые позволят пользователю предотвратить возникновение неисправностей.

«Вместе с Synology мы предлагаем лучшее в своем классе программное обеспечение для NAS-систем и их обслуживание, — сказал Мэтт Ратледж, старший вице-президент Seagate по системам хранения данных. — Появление IronWolf Health Management, незаменимого решения для обеспечения работоспособности накопителей NAS, стало возможным только благодаря нашему партнерству».

«Обеспечение работоспособности накопителей путем принятия профилактических мер — необходимое условие успешного ведения бизнеса, но нередко это обстоятельство упускается из виду, — отметил Алекс Ванг, генеральный директор Synology America. — Результатом нашего сотрудничества с Seagate стала система, которая облегчает контроль работоспособности NAS-систем и, в случае необходимости, процесс восстановления данных».

Отслеживая состояние окружающей среды и условий эксплуатации, применяя специализированные алгоритмы оценки ключевых характеристик работоспособности накопителей, Ironwolf Health Management помогает обеспечить активную защиту сетевых систем хранения данных Synology DiskStation.