Платформа Amber включена в Единый реестр российского ПО

«Хок Хаус Интегрэйшн» объявила о включении собственной разработки - платформы Amber, в Единый реестр российского программного обеспечения Минкомсвязи РФ. Приказ Минкомсвязи РФ был подписан 14 марта 2017 года. Реестр российского ПО содержит на сегодняшний день 3146 программных продуктов.

Платформа Amber предназначена для увеличения эффективности бизнеса и автоматизации стратегии взаимодействия с заказчиками, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга, улучшения бизнес-процессов компаний малого и среднего бизнеса и последующего анализа результатов. Amber входит в список лауреатов премии «Российское ПО: достижения и инновации» и признана одной из лучших программ 2016 года по мнению редакции журнала PC Magazine Russia.

Платформа помогает централизованно управлять всеми клиентами, контактами, сделками, отрабатывать 100% поступающих в компанию запросов, увеличивать доход с клиентов, сумму среднего чека и объем повторных продаж, выявлять проблемные места в продажах и сокращать число отказов от сделок, улучшать результативность менеджеров, работающих с клиентами, контролировать продажи и выполнение планов по направлениям, регионам, менеджерам, подразделениям, планировать и прогнозировать продажи на основе статистики, трендов, незавершенных сделок, ставить задачи сотрудникам и контролировать сроки их выполнения, а также оценивать эффективность маркетинговых инструментов.

Amber продолжает наращивать инструментарий, помогающий бизнесу увеличивать свою эффективность. В настоящее время Amber интегрирована с городским информационным сервисом 2ГИС, коммуникационной платформой OKTELL, телефонией UIS, сервисом массовых рассылок UniSender и другими системами. В марте планируется выход мобильного приложения Amber под Android и iOS.