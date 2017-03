Dassault Systèmes выпустила новые решения для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли

Компания Dassault Systèmes, мировой разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о выпуске трёх новых отраслевых решений и оптимизации своего текущего портфолио на базе платформы 3DExperience для индустрии товаров широкого потребления и ритейла. Компании самого различного уровня, занимающиеся производством одежды, обуви, изделий из кожи, розничной торговлей, а также изготовлением мебели, товаров для дома, сада и развлечений, теперь имеют доступ к полному портфолио решений для цифровой трансформации своего бизнеса, сообщили CNews в Dassault Systèmes.

Платформа 3DExperience и отраслевые решения Dassault Systèmes для индустрии товаров широкого потребления и розничной торговли обеспечивают единую цифровую среду, включая инструменты для управления жизненным циклом изделия (PLM) и 3D-приложения для ускорения комплексных бизнес-процессов, с помощью которых компании управляют своим продуктовым ассортиментом. Цифровая непрерывность обеспечивается на каждом этапе этих процессов, начиная с создания и проработки дизайна и заканчивая формированием потребительского опыта. Всё это создаёт возможности для совместной работы в режиме реального времени над дизайном, проектированием, изготовлением, организацией цепочек поставок, производством и для взаимодействия с другими участниками этих процессов, отметили в компании.

Три новых отраслевых решения Dassault Systèmes включают в себя: My Design — решение для создания креативного и проработанного дизайна изделий, предоставляет возможность создавать 3D-модели, визуализировать и тестировать их в виртуальной среде; My Production — позволяет проектировать инструменты и оснастку, работать над продуктовой документацией, моделировать процессы механической обработки, контролировать качество и осуществлять производственный анализ в режиме реального времени для выбора оптимальных инструментов и технологий с целью обеспечения гибкости производственных процессов; My Operations — использует интеллектуальные логистические технологии, методологию гибкого производства, возможности планирования спроса и предложения для повышения рентабельности операционной прибыли.

Одновременно с этим Dassault Systèmes оптимизировала и дополнила уже имеющиеся отраслевые решения. Так, My Collection помогает работать со всеми процессами управления жизненным циклом изделий (PLM), начиная с создания концепции и заканчивая маркетингом. Решение теперь включает в себя расширенную интеграцию с Adobe Illustrator и новые конфигурируемые функции для расчёта стоимости, благодаря которым производители и ритейлеры могут создавать шаблоны для калькуляции себестоимости на основе формул и работать со всеми аспектами оценки затрат, включая планирование, первичные расчеты (pre-cost), создание смет расходов и работу с процессами RFQ.

Решение My Store для 3D-мерчендайзинга оснащено поддержкой мобильных устройств, а My Product Portfolio для совместной работы, поддерживающее возможности междисциплинарного проектирования, теперь могут использовать предприятия малого и среднего бизнеса. С его помощью компании смогут проверять и оценивать свои дизайны и проекты. Кроме того, они смогут моделировать свои производственные процессы, управляемые по полному циклу и с учётом правок от системы управления изменениями.

Отраслевые решения My Collection и My Store теперь также поддерживают работу с центром цифровых активов, что позволяет управлять ими в масштабах всей организации, в том числе с активами отделов креативного дизайна, мерчендайзинга, продаж и маркетинга.

«Благодаря нашим новым отраслевым решениям и обновлённому портфолио мы можем предложить проверенные технологии брендам и ритейлерам любых масштабов, работающим во всех сегментах, — заявил Крис Колье (Chris Colyer), вице-президент Dassault Systèmes по отрасли товаров широкого потребления и ритейла. — Компания Dassault Systèmes является поставщиком масштабируемых цифровых приложений для управления циклами разработки продукции, начиная с создания концепции и заканчивая доставкой продукции конечному потребителю. Компании смогут адаптировать свои изделия к изменениям рынка, сокращать время выпуска продукции и повышать рентабельность, одновременно с этим обеспечивая тот уровень потребительского опыта, который востребован сегодня пользователями».