CDC и «Открытая Мобильная Платформа» представили платформу для разработки мобильных решений на ОС Sailfish Mobile OS RUS

CDC объявила о выпуске технологической платформы «Оптимум» для разработки высоконагруженных мобильных решений на базе операционной системы Sailfish OS. Развитием операционной системы Sailfish OS, созданием корпоративных продуктов на её основе и поддержкой разработчиков в России занимается компания «Открытая Мобильная Платформа».

Sailfish OS — операционная система для мобильных устройств и планшетов, основанная на библиотеках и ядре Linux. Её ключевыми особенностями являются: высокая производительность, низкие требования к аппаратным ресурсам, бережное отношение к персональным данным пользователей, дружелюбие к сообществу разработчиков.

Технологическая платформа «Оптимум» предназначена для создания новых и повышения эффективности работы уже существующих корпоративных мобильных решений. Она успешно применяется на высоконагруженных проектах, обеспечивая надежную передачу больших объемов данных из корпоративной информационной системы в мобильные устройства и обратно практически на любых каналах связи. Платформа позволяет быстро, качественно и с небольшими трудозатратами разрабатывать и запускать в эксплуатацию мобильные решения любой сложности, использующие клиент-серверную архитектуру.

Платформа «Оптимум» будет востребована в любых компаниях вне зависимости от сегмента рынка, если текущая бизнес-модель компании включает мобильные разработки, в компаниях-интеграторах и разработчиках мобильных решений для сектора B2B, у клиентов которых есть потребность в автоматизации мобильных процессов на базе устройств с операционной системой Sailfish OS.

Таким компаниям платформа позволяет быстро, качественно и с небольшими трудозатратами разрабатывать и запускать в эксплуатацию мобильные решения любой сложности, использующие клиент-серверную архитектуру.

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне была продемонстрирована система автоматизации сервисных инженеров, разработанная компанией «Открытая Мобильная Платформа» на основе технологической платформы «Оптимум». Решение демонстрировалось на устройстве Jolla C. Посетителям предлагалось почувствовать себя в роли выездного работника и осуществить передачу показаний (текстовую и фото) с труднодоступного объекта. Российская мобильная операционная система и разработка на её основе вызвали живой интерес у представителей отечественного крупного бизнеса, посетивших выставку. Особенно ей заинтересовались те компании, которые уже знакомы с возможностями платформы ОПТИМУМ и хотели бы повысить безопасность своих решений за счёт использования доверенной и сертифицированной ОС.

«Sailfish Mobile OS Rus — отечественный продукт на базе платформы Sailfsh OS, ориентированный, в первую очередь, на корпоративных пользователей. Для его развития необходимы технологии, которые позволяют упростить создание и внедрение решений в области автоматизации мобильных процессов», — сказал генеральный директор компании «Открытая Мобильная Платформа» Павел Эйгес, — «Ведущим разработчиком таких технологий в России является группа компаний CDC. Использование платформы «Оптимум» позволит существенно сократить требуемые ресурсы для интеграции корпоративных мобильных решений с Sailfish OS».

«Разработка мобильных решений для сегмента B2B, обеспечивающих взаимодействие мобильных устройств и корпоративной системы, — достаточно серьезный проект, в котором мобильный клиент часто не самая сложная и трудоемкая задача. Поэтому создание такого проекта «с нуля» содержит много непрогнозируемых рисков и требует существенно больше временных и финансовых затрат, чем с использованием нашей технологической платформы», — отметил Хусейн Аз-зари, президент группы компаний СиДиСи, — «Использование платформы «Оптимум» дает разработчикам мобильных приложений для Sailfish OS удобный инструментарий для создания сложных корпоративных решений, принципиально уменьшающий сроки создания и внедрения».