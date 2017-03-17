«Лаборатория Касперского» обновила защиту для виртуальных сред и реализовала поддержку VMware NSX

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию решения «Kaspersky Security для виртуальных сред | Защита без агента». Благодаря новым функциям защита от киберугроз в режиме реального времени теперь обеспечивается не только на подключенных, но и на выключенных виртуальных машинах — таким образом одинаковый уровень информационной безопасности поддерживается во всей виртуальной инфраструктуре. Кроме того, обновленное решение полностью совместимо с новейшей платформой виртуализации VMware NSX и защищает каждую машину и каждую сеть без воздействия на их производительность, сообщили CNews

Оптимизированное взаимодействие центра обработки данных (ЦОД) на базе VMware NSX с защитным продуктом Kaspersky Security для виртуальных сред открывает перед пользователями и системными администраторами новые возможности. Так, решение «Лаборатории Касперского» распознает и предотвращает сетевые вторжения (IDS/IPS), сложные угрозы и уязвимости нулевого дня на всех виртуальных хостах под управлением VMware NSX. При этом процесс развертывания всех компонентов защитного решения полностью автоматизирован, а у каждой виртуальной машины появляются индивидуальные и точно настроенные средства защиты, пояснили в компании.

Также Kaspersky Security для виртуальных сред и платформа VMware NSX обмениваются тегами безопасности, которые могут изменяться по заданным правилам, например, при обнаружении нового типа вредоносного ПО в сети. Такое постоянное взаимодействие между виртуальной инфраструктурой и защитным решением означает, что ЦОД может в режиме реального времени реагировать на любой инцидент информационной безопасности и при необходимости автоматически изменять конфигурацию всей виртуальной сети, подчеркнули в «Лаборатории Касперского». В то же время, функционал проверки включенных и выключенных виртуальных машин позволяет обеспечить защиту всего корпоративного программно-определяемого ЦОД вне зависимости от технологических и бизнес-процессов, в нем протекающих.

«Производительность и безопасность виртуальных сред представляют собой дилемму для ИТ-специалистов с тех пор, как виртуализация начала “завоевывать” корпоративный сектор. Наше сотрудничество с VMware позволило решить эту дилемму без каких-либо “жертв” с обеих сторон. Обновленное решение Kaspersky Security для виртуальных сред обеспечивает высокий уровень кибербезопасности виртуальной инфраструктуры и не оказывает практически никакого воздействия на производительность платформы VMware NSX. В итоге те средства защиты, которые мы теперь предлагаем для VMware NSX и VMware vShield Endpoint, позволяют ИТ-специалистам решать любые задачи по обеспечению безопасности виртуальных машин и сетей», — рассказал Виталий Мзоков, руководитель направления защиты ЦОД и облачных сред «Лаборатории Касперского».

«Новая версия решения Kaspersky Security для виртуальных сред поддерживает полную интеграцию с платформой VMware NSX — это означает, что наши пользователи могут продолжать задействовать все возможности виртуализации и при этом быть уверенными в защите своей виртуальной инфраструктуры, — подчеркнул Александр Василенко, глава представительства компании VMware в России и СНГ. — Мы уже давно сотрудничаем с “Лабораторией Касперского” и рады, что с каждым новым обновлением наших решений они становятся все более удобными для пользователей».