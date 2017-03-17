Bosch учит автомобили действовать по ситуации

Bosch объявила о разработке системы искусственного интеллекта для беспилотных автомобилей будущего. На международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине поставщик технологий и услуг представил встроенный бортовой компьютер для автоматизированных транспортных средств. Благодаря искусственному интеллекту, компьютер теперь может применять методы машинного обучения. Планируется, что бортовой компьютер с искусственным интеллектом будет управлять беспилотными автомобилями даже в сложных и непредвиденных дорожных ситуациях.

«Мы учим автомобиль самостоятельно маневрировать на дороге», - сказал д-р Фолькмар Деннер, председатель правления Robert Bosch GmbH на международной конференции по интернету вещей. Машины уже используют датчики Bosch для контроля ситуации. С помощью искусственного интеллекта станет возможной интерпретация этих данных и последующее прогнозирование поведения остальных участников дорожного движения. «Автоматизированное вождение делает дороги безопасней, и искусственный интеллект - ключевой фактор, способствующий этому. Мы делаем автомобили «умными», - продолжает Bosch СЕО. Для создания главного бортового компьютера Bosch планирует сотрудничать с американской технологической компанией Nvidia. Nvidia будет поставлять чип, на котором хранятся алгоритмы, созданные посредством методов машинного обучения. Ожидается, что встроенный компьютер с ИИ поступит в производство не позднее начала следующего десятилетия.

Бортовой компьютер с системой искусственного интеллекта от Bosch сможет распознавать пешеходов и велосипедистов. Помимо идентификации объектов, искусственный интеллект позволяет автоматизированному транспорту легче справляться с оценкой ситуации. Так, машины, которые включают сигналы при повороте, с большей вероятностью поменяют полосу движения, чем те, которые этого не делают. Как результат, беспилотные автомобили с системой искусственного интеллекта могут распознавать и оценивать сложную дорожную обстановку, например, учитывать траекторию движения встречного автомобиля, который совершает поворот. Компьютер запоминает всю информацию о движении автомобиля и сохраняет ее в искусственной нейронной сети. Эксперты проверяют эти данные на предмет точности. После дальнейших тестирований на дороге искусственно созданные структуры данных могут быть переданы любому количеству других встроенных компьютеров с системой ИИ.

Д-р Деннер рассказал о практическом использовании технологии Blockchain в рамках сотрудничества с немецким центром сертификации TÜV Rheinland. Именно она должна навсегда покончить с широко распространенной практикой мошенничеств с счетчиками пробега автомобилей. Только в Германии ущерб от манипуляций с счетчиком пробега в транспортных средствах составляет порядка 6 млрд евро. Идея заключается в борьбе с мошенничеством посредством электронного журнала, распространенным сразу на большом количестве компьютеров. Автомобили регулярно отправляют данные о пробеге на эти компьютеры через простой разъем. С помощью приложения на смартфоне владелец может проверить свой реальный пробег в любое время и сравнить его с показаниями на дисплее в автомобиле. Если хозяин хочет продать свой автомобиль, ему выдается сертификат, подтверждающий точность пробега. Также этот документ можно опубликовать в интернете, например, на онлайн-платформе по продаже автомобилей.

Искусственный интеллект, облако IoT и технология Blockchain. Как эти решения с «умной» технологией от Bosch меняют нашу повседневную жизнь? Д-р Деннер отвечает на этот вопрос, приводя пример: представьте, что камень пролетает в воздухе и разбивает боковое стекло машины. Автосервис получает автоматическое оповещение через облако и может оперативно осуществить необходимый ремонт. Логистика и автопогрузчики с интернет-подключением позволяют определить, что заменяемая деталь готова и ожидает приезда клиента. Механик, надев очки виртуальной реальности с отображением инструкции, справляется с проблемой гораздо быстрее, чем обычно. Для водителей преимущество заключается в сокращении времени ожидания своего автомобиля: не нужно возвращаться за ним на следующий день или обращаться за дополнительными дорогостоящими услугами.