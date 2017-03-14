Новая версия Oracle Database 12.2 доступна для развертывания в любых средах

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Database 12c Release 2 (12.2) для развертывания в любой среде и любым способом — в «облаке», с портфолио Oracle Cloud at Customer и в дистрибутиве для традиционных ЦОД. Oracle Database 12.2 предлагает усовершенствования в мультиарендной архитектуре базы данных и в технологии обработки данных, размещаемых в оперативной памяти, что позволяет обеспечивать высокие уровни производительности, надежности, безопасности и консолидации для всех типов нагрузок, включая среды разработки и критически важные бизнес-приложения, сообщили CNews в Oracle. Кроме того, эта версия СУБД Oracle содержит свыше 300 новых функций и улучшений, охватывающих такие ключевые характеристики, как доступность, производительность, безопасность, а также эффективность разработки, подчеркнули в корпорации.

«Этим анонсом Oracle завершает формирование полного набора моделей развертывания Oracle Database 12.2, облегчая организациям использование новейшей версии СУБД Oracle Database 12c там, где они считают нужным — в облаке или непосредственно в ЦОД на своем предприятии», — заявил Энди Мендельсон (Andy Mendelsohn), старший вице-президент по Oracle Database Server Technologies.

Высокий уровень масштабируемости и возможности аналитики в реальном времени, присущие Oracle Database 12.2, обеспечивают клиентам гибкость и динамичность, ускоренное получение бизнес-информации и реальные преимущества в снижении затрат.

В целом Oracle Database 12.2 обеспечивает: экономию затрат за счет консолидации баз данных и реализацию сред SaaS с поддержкой до 4096 подключаемых баз данных; повышенную гибкость благодаря возможности клонирования онлайн и перемещения подключаемых баз данных без простоя; рост производительности обработки данных, размещаемых в оперативной памяти; возможность переносить аналитическую нагрузку над данными в оперативной памяти в активные резервные базы данных; встроенную поддержку шардинга баз данных Oracle Database (Oracle Sharding); повышение масштабируемости благодаря новым возможностям кластеризации в технологии Oracle Real Application Clusters (RAC); усовершенствования для хранения и обработки документов в формате JSON.

По информации корпорации, облачный сервис Oracle Taleo Talent Management Cloud развернул Oracle Database 12c в варианте мультиарендной СУБД Oracle Multitenant и достиг 25-кратного улучшения эффективности по сравнению с использованием архитектуры на основе виртуальных машин.

Oracle Cloud в целом представляет собой интегрированное публичное облако, предлагающее полный спектр сервисов SaaS, PaaS и IaaS. Оно поддерживает новые и существующие облачные среды, гибридные решения, любые рабочие нагрузки, любых разработчиков и любые данные. Oracle Cloud предоставляет около 1000 SaaS-приложений и 50 сервисов PaaS и IaaS корпоративного класса клиентам более чем в 195 странах мира и поддерживает, по данным Oracle, 55 миллиардов транзакций ежедневно.