Ericsson представила платформу для подключенного транспорта

Компания Ericsson на Всемирном мобильном конгрессе представила решение Connected Vehicle Marketplace для подключенных автомобилей. Решение упрощает построение сложных цифровых сервисных экосистем и поставляется в рамках концепции White Label, сообщили CNews в Ericsson.

Connected Vehicle Marketplace является дополнением к Ericsson Connected Vehicle Cloud и представляет собой контролируемую безопасную среду для ОЕМ-разработчиков новых цифровых услуг. Решение позволяет ОЕМ-производителям полностью контролировать процесс интеграции цифровых услуг на одной цифровой площадке и делать это незаметно для пользователей.

«Поддержка инноваций крайне важна для Ericsson и играет важную роль в создании успешного будущего не только для автомобильной, но и для целого ряда других отраслей. Мы беремся обеспечивать правильный подход к подключению, безопасности и идеям для всех отраслей. Разработка Connected Vehicle Marketplace для автомобильной отрасли является частью этого подхода», — заявил президент и главный исполнительный директор компании Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm).

Первым пользователем нового решения стала компания Scania. Используемая этой компанией открытая платформа Scania One открывает владельцам автопарков, водителям и пассажирам доступ к услугам, повышающим продуктивность использования автотранспорта при одновременном снижении объема вредных выбросов, отметили в Ericsson. Благодаря подключенным автомобилям Scania получает информацию о логистических потоках клиентов автопарков, в числе которых — крупные строительные компании, общественный транспорт и компании, занимающиеся перевозкой грузов на дальние расстояния.

«Отрасль транспорта добилась большего успеха в цифровизации, чем другие отрасли. Однако мы не можем продвигаться в этом направлении в одиночку, — отметил президент и исполнительный директор компании Scania Хенрик Хенрикссон (Henrik Henriksson). — В настоящее время мы предпринимаем серьезные шаги, направленные на превращение этого партнерства в бизнес, имеющий реальную ценность для наших клиентов».

«Компания Ericsson способна доставлять практически любой контент, оказывать любые услуги и предлагать приложения для любых устройств и сценариев использования — для дома, автомобилей и мобильных устройств. Вертикальные IoT-решения Ericsson, которые теперь доступны и для подключенного транспорта, делают возможным совместное применение всех сценариев использования», — подчеркнул заместитель директора международной автомобильной практики компании Strategy Analytics Роджер Ланктот (Roger Lanctot).

Количество подключенных автотранспортных средств увеличивается быстрыми темпами — растут и сегмент коммерческого транспорта, и сегмент пассажирских автомобилей. По оценке Strategy Analytics, к 2025 г. к сети будет подключено 382 млн транспортных средств. У Scania в настоящее время — 250 тыс. подключенных автомобилей, на долю которых пришлось более 2/3 продаж компании за последние 5 лет, указали в Ericsson.

По словам представителей компании, до настоящего времени у OEM-разработчиков не было условий для обмена данными в защищенной среде с возможностью масштабирования с участием сторонних компаний. Connected Vehicle Marketplace обеспечивает ОЕМ-разработчикам возможности для создания подключенной экосистемы, в которую войдут основные партнеры и передовые компании, желающие создавать инновационные услуги для автомобильной отрасли и в полной мере реализовать потенциал подключенного транспорта.

Ericsson Connected Vehicle Cloud работает на базе IoT Accelerator — решения Ericsson, предназначенного для ускоренного развития интернета вещей. Это решение обеспечивает множество возможностей, в их числе — управление подключениями, безопасность которых обеспечивается в соответствии с мировыми стандартами, технологическое партнерство, поддержка E2E-систем для интернета вещей, быстрое развертывание IoT и возможности для монетизации.