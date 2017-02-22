ЕЭК предлагает синхронизировать цифровые повестки в сфере промышленности

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направила правительствам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложения о поддержке ряда инициатив по дигитализации экономик в рамках промышленной политики и структурированию этой деятельности в странах ЕАЭС. Предложения ЕЭК включают концепцию создания «цифровых фабрик» с механизмами её реализации. Концепция должна охватывать все этапы производства, от проектирования до получения готового продукта, сообщили CNews в ЕЭК.

Среди ключевых технологий — аддитивное производство, высокопроизводительные автоматизированные линии быстрого производства электронной компонентной базы, технологии и программное обеспечение роботизированного управления производством, национальные CAD/CAE/CAM-системы, новые технологии сборочного производства, системы управления жизненным циклом изделия. Проект «Цифровая фабрика» тесно связан с концепциями «Индустрия 4.0» (Германия) и «Цифровое производство» (США).

Как считает член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, странам союза целесообразно синхронизировать работу по реализации национальных цифровых повесток с цифровой повесткой в сфере промышленности государств-членов. Это позволит реализовать общие технологические цифровые платформы, системные и сквозные проекты.

«По нашим данным, доля цифровой экономики к ВВП в странах ЕАЭС уже составляет более 2,8%, или $85 млрд. Почти весь эффект от дигитализации сосредоточен в таких секторах экономики, как финансы, торговля, развлечения и медиа. В сфере промышленности и АПК доля цифровой экономики еще незначительна», — отметил Сергей Сидорский.

По данным промышленного блока ЕЭК и оценкам консалтинговых компаний, доля цифровой экономики в мировом ВВП составляет 5,5%. Дигитализация может принести дополнительно более $30 трлн доходов для мировой экономики до 2025 г. Эксперты отмечают, что к 2020 г. более 50 млрд устройств и вещей будет подключено к интернету. Программное обеспечение стало неотъемлемой частью большинства выпускаемых промышленных товаров, иногда достигая в конечной стоимости товара 90%. Например, автоконцерны отмечают, что в ближайшие годы около 50% стоимости автомобиля будет составлять «цифровая» начинка.

Согласно исследованию, проведенному промышленным блоком ЕЭК, в государствах ЕАЭС созданы все предпосылки для цифровой трансформации промышленности: сформирована или начала формироваться нормативная база, создана инфраструктура, развиваются цифровые платформы в разных секторах экономики.

Кроме того, в рамках ЕАЭС уже есть опыт совместных проектов в сфере цифровой экономики, которые связаны с промышленностью. Это оснащение транспортных средств системой ЭРА-ГЛОНАСС, введение электронного паспорта транспортного средства, создание информационных баз данных в сфере обращения лекарственных средств, введение механизма мониторинга прослеживаемости товаров, введение идентификации и маркировки отдельных видов товаров, создание Евразийской сети промышленной кооперации и Евразийской сети трансфера технологий.

Данные, необходимые для выработки общих подходов в рамках ЕАЭС, и анализ ситуации с цифровизацией экономик в промышленности содержатся в специальном докладе промышленного блока ЕЭК. Доклад с результатами анализа также направлен в правительства государств союза. Документ размещен по информационном портале ЕЭК в разделе «Промышленность» в интернете.

Ожидается, что до 31 марта в Комиссию поступит информация о существующих программах, планах и мерах государственной поддержки цифровой промышленности в странах ЕАЭС. Комиссия также рассчитывает получить предложения от стран-участниц ЕАЭС для проекта концепции создания условий для цифровой трансформации промышленности государств-членов ЕАЭС и формирования единого цифрового пространства ЕАЭС. До конца 2017 г. ЕЭК планирует направить сводный вариант документа в страны Евразийского экономического союза для рассмотрения и доработки.