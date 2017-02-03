CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance

Компания CMA Small System AB, международный поставщик платежных решений для организаций, работающих в финансовой индустрии, объявила о завершении стресс-тестирования своей прикладной банковской платформы мгновенных платежей (IFTS) на Oracle Database Appliance. Основной целью стресс-тестирования платформы IFTS являлась оценка производительности платформы в режиме интенсивного потока платежей и проверка бесперебойности работы в течение длительного периода времени (24х7), сообщили CNews в компании «Форс Дистрибуция».

Тесты проводились в Fors Solution Center на программно-аппаратном комплексе Oracle Database Appliance (ODA), предоставленном «Форс Дистрибуцией». Штатными средствами на ODA на каждом из двух серверов комплекса были созданы: виртуальная машина для базы данных в конфигурации RAC и две виртуальные машины для прикладного программного обеспечения.

В результате тестирования удалось выявить «узкие места» и оптимизировать работу модулей системы IFTS при пиковых нагрузках. После этого производительность системы IFTS увеличилась в три раза.

Данное стресс-тестирование показало, что Oracle Database Appliance обеспечивает системе IFTS высокую производительность и надежность работы в режиме 24х7. Кроме того, использование программно-аппаратного комплекса ODA от Oracle позволяет сократить затраты на сопровождение платформы IFTS благодаря автоматизированной системе обновления программного обеспечения оборудования, операционной системы и СУБД, указали в компании.

«Подтверждено, что Oracle Database Appliance позволяет многократно ускорить развертывание системы у заказчика, поскольку процедура установки и настройки прикладного ПО у заказчика заменяется развертыванием заранее подготовленных виртуальных машин, предварительно сформированных специалистами поставщика, использующими точно такую же платформу», — заявили в «Форс Дистрибуции».

Команда экспертов-профессионалов компании «Форс Дистрибуция» помогла свести к минимуму время настройки Oracle Database Appliance под задачи IFTS, и в процессе тестирования ими были даны рекомендации, позволяющие повысить устойчивость и производительность платформы IFTS.

«Благодаря накопленным знаниям в области технологий баз данных, а также опыту работы с программно-аппаратными комплексами сегодня мы выступаем для своих партнеров и их заказчиков в качестве профессионального эксперта по вопросам применения Oracle Database Appliance, — отметил директор по технологиям «Форс Дистрибуция» Андрей Тамбовский. — Совместная работа с компаниями-разработчиками ПО позволяет нашим партнерам предлагать заказчикам проверенные временем продукты, обеспечивая при этом качественно новый уровень доступности».