Synology представила Surveillance Station 8.0

Synology объявила выходе новой версии своего приложения для видеонаблюдения Surveillance Station 8.0. Как рассказали CNews в компании, в этой версии Synology представляет новое оптимизированное клиентское приложения для ПК, интеллектуальную технологию многопотоковой передачи и возможность настройки быстрого аварийного переключения.

«Surveillance Station 8.0 — интеллектуальная система видеонаблюдения, обеспечивающая гибкое развертывание и более высокое качество просмотра в реальном времени», — сказал Джонатан Вонг (Jonathan Wong), менеджер по продукции Synology. — «Обновленная версия Surveillance Station проста в использовании и гарантирует еще более высокий уровень безопасности».

Surveillance Station 8.0 включает в себя ряд новых функций. Surveillance Station Client позволяет просматривать видео в режиме реального времени и управлять каналами не только в браузере, но и через клиентское приложение. Приложение поддерживает автоматическую и ручную коррекцию разрешения в зависимости от размера окна мониторинга или типа события, а также сокращает потребление полосы пропускания при просмотре нескольких каналов. Автоматическое переключение на более высокое разрешение при возникновении важных событий обеспечивает рациональное использование ресурсов хранилища во время непрерывной записи.

В новой версии поддерживаются дополнительные правила действий и типы событий для более полной автоматизации системы видеонаблюдения. Возможность комбинировать логические операторы и различные события позволяет запускать действия при выполнении одного или всех заданных условий.

Чтобы сократить время простоя, обеспечить совместимость с различными серверами и снизить затраты на обслуживание и управление, можно включить функцию аварийного переключения на CMS.

Благодаря поддержке нового кодека H.265 расширился список совместимых камер, а экономия полосы пропускания теперь составляет до 25%. Обеспечивается более высокая скорость потоковой передачи в режиме записи и при просмотре видео в реальном времени. Также поддерживаются оптимизированные кодеки H.264+ (Hikvision), Smart Stream (Vivotek) и ZAVIO.

Обновленная микропрограмма позволяет подключать VS360HD к NAS и управлять практически всеми функциями Surveillance Station на устройстве VS360HD. Кроме того, поддерживаются функции QuickConnect ID и HTTPS, обеспечивающие безопасный доступ к Surveillance Station из любой точки мира.

Surveillance Station 8.0 можно скачать в центре пакетов DiskStation Manager на любых устройствах Synology DiskStation и RackStation с DSM 6.0 и выше, а также на устройствах NVR216.