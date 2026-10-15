Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь
Минцифры представило проект федерального бюджета на 2027-2029 гг., общий размер затрат по курируемым ведомством госпрограммам превысит 1 трлн руб. Финансирование Роскомнадзора составит 99 млрд руб., в том числе 68 млрд руб. – на поддержание систем контроля за интернетом. А вот «Почта России» получит финансирование только в случае наличия дополнительных доходов бюджета.
Федеральный бюджет на 2027-2029 годы
В Государственной Думе на заседаниях профильных комитетов прошло обсуждение проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг.
На совместном заседании Комитета по информационной политике ИТ и связи и Комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту министр цифрового развития Максут Шадаев представил проект бюджета в части курируемых ведомством госпрограммы «Информационное общество» и нацпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Комитеты одобрили проект бюджета. Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении Госдумой запланировано на 29 октября.
В 2026 г. расходы по линиям курируемых Минцифры госпрограмм составят 378,4 млрд руб., что больше заложенного в бюджет на 9,8%. Дополнительные расходы составят 37 млрд руб. В том числе расходы на госпрограмму «Информационное общество» составят 252,1 млрд руб., что больше запланированного на 26%. В нацпрограмме «Экономика данных и цифровая трансформация государства» расходы составят 150,8 млрд., что меньше запланированного на 16%.
В 2027-2029 гг., согласно нынешнему проекту федерального бюджета, расходы по курируемым Минцифры госпрограммам составят 1,02 трлн руб. Это больше запланированного ранее на 24,6 млрд руб. или на 2,4%.
В том числе расходы по госпрограмме «Информационное общество» увеличатся на 97,5 млрд руб. до 540,8 млрд руб. (или на 22%), а по нацпрограмме «Экономика данных» расходы, наоборот, снизятся на 20% или на 118,1 млрд руб. до 459 млрд руб.
Основное изменение состоит в переносе расходов на создание геостационарных спутников из «Информационного общества» в «Экономику данных». В 2026 г. на эти цели было направлено 17,9 млрд руб., в 2027-2029 гг. будет направлено еще 53,7 млрд руб. То есть всего расходы за 2016-2029 гг. составят 71,6 млрд руб. Как уточнил Шадаев, сейчас в стадии строительства находятся семь космических аппаратов: это крупнейший контракт в данной сфере. Все спутники будут делаться на отечественной компонентной базе.
Расходы на господдержку СМИ расходы увеличатся на 26,1 млрд руб. до 240,2 млрд руб. (или на 12%), расходы на распространение первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения увеличатся на 16,7 млрд руб. (28%) до 76,1 млрд руб., расходы на развитие ведомственной ИТ-инфраструктуры и ГИСов увеличатся на 32,6 млрд руб. (40%) до 113,1 млрд руб.
Цифровое государственное управление и информационные системы Роскомнадзора
В нацпрограмме «Экономка данных» самым дорогостоящим является федеральный проект «Цифровое государственное управление».
В его рамках на предоставление доступа к инфраструктуре Гособлака будет выделено 52,5 млрд руб., на развитие сервисов предоставления инфраструктуры на Гостехе – 58 млрд руб., на развитие и эксплуатацию инфраструктуры Госуслуг будет выделено 57 млрд руб., на развитие систем электронного документооборота, нормотворчества и предоставления доступа к коммуникационным сервисам – 6,9 млрд руб. (в том числе речь идет о нацмессенджере Max).
|
Структура федерального бюджета в части ИТ
|
Всего за 2027-2029 гг.
|
Бюжет на 2026 г.
|
План на 2027 г.
|
План на 2028 г.
|
План на 2029 г.
|
Прежнее значение, млрд руб.
|
Новое значение, млрд руб.
|
Изменение, %%
|
Прежнее значение, млрд руб.
|
Изменение, %%
|
Прежнее значение, млрд руб.
|
Новое значение, млрд руб.
|
Изменение, %%
|
План, млрд руб.
|
Прежнее значение, млрд руб.
|
Изменение, %%
|
Прежнее значение, млрд руб.
|
Новое значение, млрд руб.
|
Изменение, %%
|
Госпрограмма «Информационное общество»
|
443,3
|
540.8
|
+97,5
|
197.4
|
+54,7
|
148,5
|
209
|
+60,5
|
147,5
|
158,7
|
+11,2
|
147,3
|
173
|
+25,7
|
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»
|
577,1
|
459
|
-118,1
|
181
|
-30,2
|
177,3
|
138,9
|
-38,4
|
195,1
|
161,5
|
-33,6
|
204,7
|
158,7
|
-46
|
Всего
|
1020,4
|
1045
|
+24,6 (+2,4)
|
378,4
|
+37 (+9,8%)
|
325,8
|
369,4
|
+43,6 (+13,4%)
|
342,6
|
334,4
|
-8,2 (-2,4%)
|
352,1
|
341,2
|
-10,9 (-3,1%)
|
Основные изменения
|
Создание геостационарных спутников связи и вещания (ГПКС, в рамках напрограммы «Экономики данных»)
|
53,7
|
0
|
-53,7
|
17,9
|
-
|
14,3
|
0
|
-14,3
|
12,5
|
0
|
-12,5
|
26,9
|
0
|
-26,9
|
Создание геостационарных спутников связи и вещания (ГПКС, в рамках госпрограммы «Информационное общество»
|
0
|
53,7
|
+53,7
|
-
|
-
|
0
|
14,3
|
+14,3
|
0
|
12,5
|
+12,5
|
0
|
26,9
|
+26,9
|
Господдержка СМИ
|
214,1
|
240,2
|
+26,1
|
105,2
|
-
|
72,5
|
100,8
|
+28,3
|
71,1
|
70,1
|
-1
|
70,5
|
69,4
|
-1,1
|
Распространение первого и второго мультиплексов
|
59,4
|
76,1
|
+16,7
|
35,1
|
-
|
19,8
|
36,7
|
+16,9
|
19,8
|
19,7
|
-0,1
|
59,4
|
76,1
|
+16,7
|
Развитие ведомственной ИТ-инфраструктуры и ГИСов
|
80,5
|
113,1
|
+32,6
|
33
|
-
|
25,3
|
37,9
|
+12,6
|
26,7
|
36,7
|
+10
|
38,5
|
80,5
|
+32,6
CNews Analytics
Расходы на Гособлако связаны с развитием государственных информационных систем, которые на нем размещены, пояснил Шадаев. Платформа Гостех призвана снизить цифровое неравенство между регионами и обеспечить минимум цифровых сервисов для регионов.
Еще 8,4 млрд руб. Будет направлено на сопровождение реализации нацпроекта «Экономика данных» и цифровой трансформации ведомств, 8,3 млрд руб. будет направлено на информационно-аналитическое сопровождение деятельности Президента России (мероприятие Управления делами Президента).
По 3,9 млрд руб. направят на развитие платформы «Цифровой аудит» (проект Счетной палаты) и развитие паспортно-визовой системы. 3,2 млрд руб. уйдет на развитие системы кадрового учета и HR-платформ, 3 млрд руб. – на эксплуатацию инфраструктуры фонда и ГИС «Фонд защитников отечества».
На федпроект «Инфраструктура кибербезопасности» уйдет 68 млрд руб. Практически все средства получит Роскомнадзор: 59,6 млрд руб. будет направлено на АСБИ (автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети интернет), 4,6 млрд руб. – на создание и развитие системы «Антифрод» (блокировка мошеннических звонков), еще 1 млрд руб. будет направлен на создание резервного центра обработки данных для информационной системы ЦМАУСС (Центр мониторинга и управления сетями связи).
Искусственный интеллект, отечественные решения и цифровые платформы
На федпроект «Искусственный интеллект» (ИИ) будет направлено 35,1 млрд руб. В том числе на обучение студентов по программам топ-специалистов в сфере ИИ будет направлено 10 млрд руб. (проект Управления делами Президента). По словам шадаева, сейчас по этой программе обучается 6,5 тыс. бакалавров, а в 2027 г. будет приянто 2 тыс. магистров.
На развитие и функционирование единой доверенной платформы будет выделено 9,4 млрд руб. Данная платформа используется для обучения больших языковых моделей.
На реализацию прорывных исследований исследовательскими центрами в области ИИ (проект Минэкономразвития) будет выделено 8,3 млрд руб., Речь идет о 6 исследовательских центрах, созданных на базе ведущих вузов. На развитие аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов (проект Федерального казначейства) будет выделено 5 млрд руб.
|
Наименование федеральных проектов и мероприятий внутри них
|
Всего за 2027-2029 гг.., млрд руб.
|
Бюджет на 2026 г., млрд руб.
|
План на 2027 г., млрд руб.
|
План на 2028 г., млрд руб.
|
План на 2029 г., млрд руб.
|
Государственная программа "Информационное общество"
|
Федпроект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ"
|
Функционирование центров управления регионами (ЦУР)
|
18
|
6.4
|
6
|
6
|
6
|
Развитие инфраструктуры госуслуг в новых субъектах федерации (ПСЭР)
|
10
|
2.4
|
3.4
|
3.3
|
3.3
|
Обеспечение льготного кредитования производителей оборудования
|
-
|
17.2
|
-
|
-
|
-
|
Модернизация почтовых отделений и погашение долговых обязательств "Почта России"
|
-
|
12.4
|
-
|
-
|
-
|
Всего по федпроекту
|
29.5
|
40.4
|
9.9
|
9.8
|
9.8
|
Федпроект "Доступный и качественный контент в современном информационном пространестве"
|
Господдержка СМИ
|
196.5
|
88.5
|
84.3
|
56.5
|
55.8
|
Распространение реализации национальных проектов (АНО "Национальные приоритеты")
|
34.8
|
12.8
|
12.8
|
11
|
10.9
|
Обеспечение льготного кредитования ИТ и инфраструктурныъх компаний
|
-
|
5.6
|
-
|
-
|
-
|
Всего по федпроекту
|
312.6
|
144
|
135.6
|
88.,9
|
88.1
|
Федпроект "Развитие инфраструктуры связи"
|
Оказание универсальных услуг связи
|
57.9
|
19.3
|
19.3
|
19.3
|
19.3
|
Создание геостационарных спутников связи и вещания
|
53.7
|
-
|
14.3
|
12.5
|
26.9
|
Всего по федпроекту
|
11.9
|
20
|
33.7
|
31.9
|
46.3
|
Федпроект "Создание ип внедрение информационных технологий в сфере государственного управления"
|
Обеспечена поддержка деятельности Администрации Президента РФ , Федерального собрания РФ (ФСО)
|
1.5
|
0.7
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
Всего по федпроекту
|
1.5
|
0.8
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
Федпроект "Развитие технологий идентификации граждан"
|
Эксплуатация паспортно-визовой системы
|
2.7
|
1
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
Обеспечена эксплуатация межведомственной телеком-инфраструктуры системы "Мир"
|
2.4
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
0.8
|
Функционирование ведомственного сегмента паспортно-визовой системы МИД России и изготовление бланков загранпаспортов
|
2
|
1.1
|
0.7
|
0.7
|
0.6
|
Всего по федпроекту
|
7.2
|
3
|
2.4
|
2.4
|
2.4
|
Федпроект "Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества"
|
Обеспечение деятельности Минцифры России
|
6.1
|
1.8
|
2.2
|
1.9
|
2
|
Обеспечение деятельности Росархива и его казенных учреждений
|
16.5
|
4.7
|
5.2
|
5.5
|
5.8
|
Создание единой платформы видеонаблюдения
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Всего по федпроекту
|
29.7
|
9.3
|
9.9
|
9.7
|
10.1
|
Федпроект "Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества"
|
Обеспечение функционирования "Российская газета", выпуск материалов
|
9
|
3.9
|
3.7
|
2.6
|
2.7
|
Обеспечение международныъх обязательств РФ
|
2.1
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
Обеспечение функционирования деятельности Российского государственного музыкального телерадиоцентра( "Радио "Орфей")
|
2.7
|
1.1
|
1.1
|
0.8
|
0.8
|
Всего по федпроекту
|
17.3
|
7
|
6.8
|
5.2
|
5.3
|
Федпроект "Контроль и надзор в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций"
|
Обеспечение деятельности территориальных органов и центрального аппарата (Роскомнадзор)
|
14.4
|
4.2
|
4.6
|
4.8
|
5
|
Обеспечение деятельности ГРЧЦ и фунионирование ИТ-систем
|
15.3
|
4.9
|
5.1
|
5.1
|
5.1
|
Всего по федпроекту
|
31
|
9.7
|
10.2
|
10.3
|
10.5
|
Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства"
|
Федпроект "Цифровые платфоры в отраслях социальной сферы"
|
Создание и функционироание отраслевых платформ на "Гостехе"
|
19.3
|
4.4
|
6.1
|
8.2
|
5
|
Предоставление доступа к цифровому образовательному контенту
|
8.6
|
0.3
|
1.8
|
3
|
3.8
|
Всего по федпроекту
|
27.9
|
4.7
|
7.9
|
11.2
|
8.8
|
Федпроект "Искусственный интеллект"
|
Развитие и функционирование единой доверенной платформы
|
9.4
|
0.8
|
1.2
|
3.8
|
4.4
|
Развитие аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов (ГАСУ, Федеральное казначейство)
|
5
|
2.4
|
2.2
|
1.4
|
1.4
|
Исследовательскими центрами в сфере ИИ реализованы прорывные исследования (Минэкономразвития)
|
8.3
|
3.5
|
2.6
|
2.8
|
2.9
|
Обучение студентов по программам топ-специалистов в сфере ИИ (Управление делами Президента РФ)
|
10
|
1.5
|
1.8
|
4.1
|
4.1
|
Всего по федпроекту
|
35.1
|
9.1
|
8.6
|
12.9
|
13.6
|
Федпроект "Цифровое государственное управление"
|
Предоставление доступа к инфраструктуре Гособлако
|
52.5
|
14.1
|
17
|
16.9
|
18.6
|
Развитие сервисов предоставления инфраструктуры на Гостехе
|
58
|
12.1
|
17.3
|
20.3
|
20.4
|
Развитие и эксплуатация инфраструктуры Госуслуг
|
57
|
15.3
|
15.3
|
18.7
|
23
|
Развитие систем электронного документооборота, нормотворчества и предоставления доступа к коммуникационным сервисам
|
6.9
|
4
|
2.6
|
2.1
|
2.2
|
Развитие паспортно-визовой системы
|
3.9
|
1
|
1.6
|
1.3
|
1
|
Развитие системы кадрового учета и HR-платформы
|
3.2
|
1.8
|
1.4
|
0.9
|
0.9
|
Эксплуатация инфраструктуры фонда и ГИС "Фонд защитников Отечества"
|
3
|
0.9
|
1.8
|
0.6
|
0.6
|
Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Правительства РФ (Управление делами Президента РФ)
|
8.3
|
2.6
|
2.7
|
2.8
|
2.8
|
Сопровождение реализации национального проекта и цифровой трансформации ведомств
|
8.4
|
3.4
|
3.7
|
2.3
|
2.4
|
Развитеи платформы "Цифровой аудит" (Счетная Палата)
|
3.9
|
3.3
|
1
|
2.1
|
0.8
|
Всего по федпроекту
|
246.8
|
80.7
|
77.8
|
85.9
|
83.1
|
Федпроект "Отечественные решения"
|
Гранты отраслевым заказчикам на внедрение российского ПО с учетом его доработки до уровня зарубежных аналогов
|
22.5
|
4.5
|
4.5
|
9
|
9
|
Гранты старапам на создание прототипов ИТ-решений (MVP, Фонд Бортника)
|
6.4
|
0.9
|
1.6
|
2.4
|
2.4
|
Всего по федпроекту
|
31.4
|
6.5
|
7
|
12.2
|
12.2
|
Федпроект "Прикладные исследования и перспективные разработки"
|
Создание квантовых сетей (РЖД)
|
3.9
|
0.4
|
1.3
|
1.3
|
1.3
|
Разработка квантовых процессоров (Росатом)
|
7.3
|
2.6
|
2.5
|
2.4
|
2.4
|
Разработка и внедрение квантовых сенсоров (Росатом)
|
2.8
|
1.3
|
1
|
1
|
0.8
|
Всего по федпроекту
|
15.1
|
4.6
|
5
|
5.1
|
5
|
Инфраструктура кибербезопасности
|
Функционирование системы АСБИ (Автоматизированная система безопасности Рунета, Роскомнадзор)
|
59.6
|
18.9
|
19.9
|
19.8
|
19.9
|
Создание резервного центра обработки данных для информационной системы ЦМУСС (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, Росокмнадзор)
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
Создание и развитие системы "Антифрод"
|
4.6
|
1.2
|
1.9
|
1.8
|
0.8
|
Всего по федпроекту
|
68
|
21.8
|
23.9
|
22.4
|
21.7
|
Кадры для цифровой трансформации
|
Обучение школьников программированию (8-11 класс)
|
17
|
4.2
|
4.4
|
5.1
|
7.5
|
Обучение студентов по программам топ-специалистов по ИТ (Управление делами Президента РФ)
|
9.7
|
1.3
|
1.7
|
4
|
4
|
Всего по федпроекту
|
26.7
|
5.5
|
6.1
|
9.1
|
11.5
|
Государственная статистика
|
Развитие ГИС ЦАП (Цифровая аналитчисекая платформа предоставления статистических данных)
|
3.7
|
1.1
|
1
|
1.3
|
1.4
|
Эксплуатцаия систем Росстата (Ростат)
|
2.6
|
1.5
|
1.2
|
0.7
|
0.7
|
Всего по федпроекту
|
7
|
2.8
|
2.5
|
2.2
|
2.3
На федпроект «Отечественные решения» будет направлено 31,4 млрд руб. В том числе на гранты отраслевым заказчикам на внедрение российского ПО с учетом его доработки до уровня зарубежных аналогов (ОЗП, особо значимые проекты) будет направлено 22,5 млрд руб., на гранты стартапам прототипов Ит-решений (MVP, проект Фонда Бортника) – 6,4 млрд руб. Как пояснил Шадаев, раньше в рамках финансирования ОЗП финансировались проекты, нацеленные на замещение иностранного ПО в промышленности, сейчас же идет поддержка проектов с использованием ИИ.
На федпроект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» будет потрачено 27,9 млрд руб. В том числе на создание и функционирование отраслевых платформ на Гостехе 19,3 млрд руб., предоставление доступа к цифровому образовательному контенту - 8,6 млрд руб.
На федпроект «Кадры для цифровой трансформации» будет выделено 26,7 млрд руб. В том числе на обучение школьников программированию (8-11 классы) будет потрачено 17 млрд руб., на обучение студентов по программам топ-специалистов по ИТ (проект Управления делами Президента) – 9,7 млрд руб.
На федпроект «Прикладные исследования и перспективные разработки» будет потрачено 15,1 млрд руб. В том числе Росатом получит 7,3 млрд руб. на разработку квантовых процессоров и еще 2,8 млрд руб. – на разработку и внедрение квантовых сенсоров. На создание квантовых сетей РЖД («Российские железные дороги») получат 3,9 млрд руб.
На федпроект «Государственная статистика» будет выделено 7 млрд руб., в том числе на развитие ГИС ЦАП (государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных») будет выделено 3,7 млрд руб., на эксплуатацию систем Росстата – 2,6 млрд руб. В рамках ГИС ЦАП в 2027 г. планируется полностью перейти на сбор отчетности с малого и среднего бизнеса в электроном виде с исключением дублирования информации.
Доступный и качественный контент и развитие инфраструктуры связи
В части госпрограммы «Информационное общество» на федпроект «Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве» будет выделено 312,6 млрд руб. В том числе на господдержку СМИ будет потрачено 196,5 млрд руб., на распространение первого и второго мультиплексов – 76,1 млрд руб., на сопровождение реализации национальных проектов (АНО «Национальные приоритеты») - 34,8 млрд руб. При этом финансирование обеспечения льготного кредитования ИТ и инфраструктурных компаний более не предусмотрено (в 2026 г. на эти цели было выделено 5,6 млрд руб.).
На федпроект «Развитие инфраструктуры связи» будет выделено 111,9 млрд руб. В том числе на создание геостационарных спутников связи и вещания будет направлено 53,9 мдрд руб. На оказание универсальных услуг связи будет потрачено 57,9 млрд руб.
Как пояснил Шадаев, речь идет о создании сетей сотовой связи стандарта LTE в небольших населенных пунктах с числом жителей от 100 до 1 тыс. человек. За шесть лет сетями LTE в 6 тыс. населенных пунктов, в 2027 г. планируется построить сети LTE еще в 1,8 тыс. населенных пункта. К концу 2030 г все населенные пункты указанной категории будут покрыты сетями LTE. Также затраты по данной статье будут направлены на строительство магистральных каналов.
На федпроект «Контроль и надзор в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций» будет выделено 31 млрд руб. В том числе на обеспечение деятельности территориальных органов и центрального аппарата Роскомнадзора будет выделено 14,4 млрд руб., на обеспечение деятельности подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) и функционирование ИТ-систем Роскомнадзора будет выделено 15,3 млрд руб. С учетом расходов федпроекта «Инфраструктура кибербезопасности» нацпроекта «Экономика данных» финансирование Роскомнадзора в 2027-2029 гг. составит 99 млрд руб.
Цифровые сервисы на территории российских регионов
На федпроект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ» будет потрачено 29,5 млрд руб. В том числе на функционирование центров управления регионами (ЦУР) будет потрачено 18 млрд руб., на развитие инфраструктуры госуслуг в новых субъектах (ПСЭР) – 10 млрд руб.
При этом дальнейшего финансирования обеспечения льготного кредитования производителей оборудования и модернизации почтовых отделений и погашения долговых обязательств «Почта России» более не предусмотрено. В 2026 г. на эти цели было потрачено 17,2 млрд руб. и 12,4 млрд руб. соответственно.
На федпроект «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» будет выделено 29,7 млрд руб. В том числе на обеспечение деятельности Росархива и его казенных учреждений будет потрачено 16,5 млрд руб., на обеспечение деятельности Минцифры – 6,1 млрд руб., на создание единой платформы видеонаблюдения – 3 млрд руб.
На федпроект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» будет выделено 27,9 млрд руб. В том числе на создание и функционирование отраслевых платформ на Гостехе выделят 19,3 млрд руб., Как сказал Шадаев, в рамках развития Гостеха в 30 регионах была запущена платформа «Моя школа» для учителей и родителей детей, В 2027 г. будет запущена платформы «Мой спорт» для спортивных кружков и секций и – совместно с Минобрнауки – платформа для ВУЗов.
Еще 8,6 млрд руб. в рамках данного федпроекта на предоставление доступа к цифровому образовательному контенту. Речь идет об оплате доступа школ к цифровому контенту, под программу попадает порядка 60 тыс. единиц контента.
На федпроект «Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества» будет выделено 17,3 млрд руб. В том числе на обеспечение функционирования «Российской газеты» и выпуск материалов будет выделено 9 млрд руб., на реализацию международных обязательств России – 2 млрд руб., на обеспечение функционирования деятельности Российского государственного музыкального телерадиоцентра (радио «Орфей») – 2,7 млрд руб.
На федпроект «Развитие технологий идентификации граждан» будет выделено 7,2 млрд руб. В том числе на эксплуатацию паспортно-визовой системы будет выделено 2,7 млрд руб., на обеспечение эксплуатации межведомственной телеком-инфраструктуры системы «Мир» - 2,4 млрд руб., на функционирование ведомственного сегмента паспортно-визовой системы МИД (Министерство иностранных дел) и изготовление бланков загранпаспортов – 2 млрд руб.
«Почта России» - приоритет по дополнительным доходам
В Минцифре также определили приоритеты в рамках распределения дополнительных доходов федерального бюджета. Во-первых, это «Почта России»: модернизация почтовых отделений, компенсация расходов на доставку социально-значимых периодических печатных подписных изданий и пересылку почтовых отправлений между Белгородской и Курской областями и иными регионами.
Во-вторых, это льготное кредитование ИТ-компаний и производителей оборудования. В-третьих, это цифровизация ведомств (развитие и эксплуатация ИТ-систем). Также рассматриваются такие мероприятия, как программа внеклассного обучения школьников искусственному интеллекту, внедрение сервисов искусственного интеллекта и налоговые льготы по искусственному интеллекту.