Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

В рамках подготовки стратегии «Объединенной микроэлектронной компании» Сбербанк представил отрасли модель спроса на микроэлектронику в России. Документ описывает три сценария развития рынка до 2036 года: базовый, консервативный и оптимистичный. Модель рассчитана в пластинах. Например, при базовом сценарии спрос на пластины вырастет с 0,8–1,0 млн до 1,6–1,8 млн штук.

Что посчитали

Как стало известно CNews, Сбербанк представил отрасли модель спроса на российскую микроэлектронику в рамках подготовки стратегии «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК, юрлицо «Интегральные схемы»). Документ есть в распоряжении CNews. Сбербанк направил его представителям отрасли в середине августа 2026 г. Получение письма и документа CNews подтвердили минимум пять участников рынка.

Модель описывает спрос на микроэлектронику в России через объем выпуска пластин диаметром 200 мм, а также в деньгах. Пластина диаметром 200 мм это полуфабрикат, из которого нарезаются кремниевые основы для чипов с топологией 250 до 90 нм.

В 2025 г. объем потребления микроэлектроники в российских конечных продуктах составил 0,8–1 млн пластин, что соответствует 500–600 млрд руб., следует из документа.

CNews обратился за комментариями к Сбербанку, Минпромторгу, а также «Элементу» и ожидает ответа.

Три сценария

По базовому сценарию к 2036 году спрос вырастет до 1,6–1,8 млн пластин: то есть примерно в два раза. В деньгах это соответствует 1,4–1,5 трлн руб. В 2030 году спрос составит 1,2–1,4 млн пластин. Среднегодовой рост — 7% до 2030 года и 5% с 2030 по 2036 год. Сценарий предполагает реализацию утверждённых госпрограмм и инвестпроектов в полном объёме, достижение целей локализации конечной продукции и выполнение планов компаний-производителей.

pressfoto на Freepik Сбер готовит почву для объединения микроэлектроники

Консервативный сценарий предполагает к 2036 году рост спроса до 1,1–1,3 млн пластин — примерно в 1,3 раза. В 2030 год понадобятся 1–1,2 млн пластин. Среднегодовой рост — 4% до 2030 года и 2% с 2030 по 2036 год. Сценарий предполагает реализацию госпрограмм и инвестпроектов только на 40%, смещение фокуса на B2G и перенос части проектов на более поздний срок.

Согласно оптимистичному сценарию, к 2036 году спрос вырастет до 2,0–2,2 млн пластин — более чем в два раза. В 2030 году спрос составит 1,3–1,5 млн пластин. Среднегодовой рост — 10% до 2030 года и 6% с 2030 по 2036 год. Сценарий предполагает полную реализацию утверждённых и части дополнительных проектов, расширение регулируемого спроса и ускоренный запуск российских производств.

Что дает основной рост

Ключевым драйвером выпуска микроэлектроники, как предполагает документ, станет локализация конечных продуктов. Из общего прироста спроса до 2036 г. примерно 0,6 млн пластин дает именно локализация конечной продукции, и только 0,2 млн — рост общего спроса.

Наибольший объем спроса формируют вычислительная инфраструктура и телекоммуникации — на них приходится около 57% всего спроса на пластины. Это серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование. Второй по значимости сегмент — промышленность, затем идет транспорт и другие отрасли.

Структура спроса

Более 60% спроса на пластины формируют память и логические интегральные схемы. При этом около 70% этого спроса приходится на технологии, которые пока недоступны в России — прежде всего это касается памяти и логики на нормах менее 16 нм.

По технологиям ситуация выглядит так: около 39% спроса приходится на нормы 45–65 нм, 25% — на нормы 90 нм и выше, 15% — на 28 нм, и только 6% — на 16 нм и менее. Ещё 15% приходится на специализированные технологии, не относящиеся к классическому КМОП.

Оценка отрасли

«Хотел бы отметить технологический разрыв: 70% спроса приходится на память и логику менее 16 нм, которых в России нет. Считаю, что именно этот разрыв делает базовый сценарий роста до 1,6–1,8 млн пластин к 2036 году уязвимым, а высокие ставки, и возможный уход игроков только усиливают проблему, — рассказал CNews глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — Без прорыва в собственной современной ЭКБ локализация конечных продуктов даст ограниченный эффект, поэтому реалистичен консервативный сценарий, если не будут приняты значительные меры».



«Объединенная микроэлектронная компания»

Ранее CNews сообщал, что в России создана «Объединенная микроэлектронная компания» (ОМК), в состав которой вошли АО «Микрон», АО «Ангстрем» и «НМ-Тех». Цель ОМК — обеспечить к 2030 году достижение показателя не менее 70% отечественных изделий по ключевым типам оборудования, материалов и химии, а также создать отечественные средства проектирования микроэлектроники.

До 2030 года в развитие ОМК планируют вложить 1 трлн рублей, из которых 750 млрд — из бюджета и 250 млрд — от Сбербанка.