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Проблемы у крупнейшего в России производителя материалов для печатных плат. Обвиняют в поставках брака по госконтрактам

В ответ на претензии к качеству поставляемых АО «Электромаш» материалов ФАС попросила производителей печатных плат предоставить доказательства. Минпромторг рекомендовал им использовать продукцию «Электромаша», который уже был на несколько месяцев включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Готовится проверка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирает материалы для проведения проверки производителя материалов для печатных плат АО «Электромаш», на качество продукции которого поступила жалоба, выяснил «Коммерсант». Проведения проверки у Минпромторг и ФАС запросил в июле 2026 г. «Консорциум печатных плат» (АНО КПП).

В середине августа 2026 г. ФАС направила производителям печатных плат просьбу предоставить доказательства нарушения АО «Электромаш» порядка госзакупок и злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Мощности АО «Электромаш» составляют 1,25 млн кв. м в год. Это крупнейший отечественный производитель и поставщик фольгированных стеклотекстолитов, по данным издания. Основные заказчики — «Ядро Фаб Дубна», «Резонит», АО НПЦАП, «Микролит» и др.

Претензии заказчиков

В июльском письме АНО КПП директору департамента металлургии и материалов Минпромторга Ивану Маркову указано, что независимая проверка выявила «критические расхождения» в заявленном АО «Электромаш» и фактическом качестве фольгированного текстолита.

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Производителям печатных плат использование некачественных материалов грозит повышенным уровнем брака

Консорциум отметил также, что поставщик «отказывает партнерам в возможности посещения производства и задерживает поставки материалов». При этом подведомственная структура Минпромторга, как сказано в письме, рекомендовала использовать материалы АО «Электромаш», несмотря на внесение компании в реестр недобросовестных поставщиков. АО «Электромаш» попал в реестр в 2025 г. после длительных судебных разбирательств с АО НПЦАП. В апреле 2026 г. компанию из реестра недобросовестных поставщиков исключили.

Сами заводы не выбирают материалы и на выбор заказчика или разработчика платы повлиять не могут, рассказала гендиректор АНО КПП Ольга Кожуховская.

«Что касается поступающих замечаний к качеству отечественных материалов, то такие сигналы, безусловно, требуют внимательного рассмотрения. Требования к качеству и стабильности характеристик российских материалов не могут снижаться в связи с реализацией политики импортозамещения»,— прокомментировали в Минпромторге.

Возможные последствия

Жалобы участников закупок, обращения заказчиков и отраслевых объединений могут служить основаниями для возбуждения антимонопольного дела, сказал старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.

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Более серьезным наказанием, чем штрафы, в случае негативного для АО «Электромаш» развития событий, станут репутационные риски, считает Гейтс. Компании грозит попадание в реестр недобросовестных поставщиков, теперь уже на два года с запретом участия в закупках.

Производители плат, если сырье действительно поставлялось некачественное, могут столкнуться с разными последствиями — от повышенного брака до скрытых отказов уже в аппаратуре, пояснил эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Качество материалов может пострадать из-за неправильного состава, влаги, неравномерной толщины и других дефектов.

Крупный, но не единственный

Выручка АО «Электромаш» за 2020 г. составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 85 млн руб. Более поздних данных нет. Компания на 34% принадлежит гендиректору Андрею Дубровскому. Это самая крупная доля. По 33% акций находятся в собственности у Владимира Дмитриева и Валерия Панасюка.

АО «Электромаш» крупный, но не единственный производитель фольгированных стеклотекстолитов. Российские аналоги таких материалов есть у «Винтеха», «ЭлектроРесурса», НТЦ «Элифом», «Технотеха», «Ламплекс Композита» и Бобровского изоляционного завода; импортные — у азиатских производителей.

Анна Любавина

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