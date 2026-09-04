Нейросети нашли замену жестким дискам и SSD. В мире бум спроса на технологию 100-летней давности

Хранение данных на магнитной ленте вновь в тренде. Это очень старый формат хранения данных, появившийся в 1930-х годах, и в современном мире он используется, по большому счету, только для долгосрочного хранения архивов и резервных копий. Но поскольку нейросетям нужны очень вместительные хранилища, отрасль обратила внимание именно на ленту – один картридж способен хранить до 100 ТБ информации.

Магия магнитной ленты

Технология хранения данных на магнитных лентах стандарта LTO (Linear Tape-Open) снова переживает бум популярности. Всему виной искусственный интеллект и его неутолима жажда информации, пишет TechSpot.

Нейросетям нужна информация для обучения, и с каждым разом все больше. Они уже устроили дефицит на рынке жестких дисков и твердотельных накопителей, взвинтив цены на них для обычных потребителей, и теперь, похоже, очередь магнитной ленты.

Но, в отличие от SSD и HDD, ленточные накопители обычным пользователям не были нужны ни 20 лет назад, ни сейчас. В современных реалиях это решение исключительно для корпоративного сегмента – в компаниях они используются в первую очередь для долгосрочного хранения информации.

Технология LTO была разработана в 1998 г. совместно тремя крупнейшими производителями накопителей на магнитной ленте – IBM, HP и Seagate. Позже соответствующее подразделение Seagate было куплено корпорацией Quantum.

lto.org Даже если ИИ устроит дефицит магнитных лент, обычных потребителей это едва ли затронет

Но в целом технология хранения информации на магнитной ленте очень древняя. Для хранения именно компьютерных данных она применяется с середины XX века, а существует она и вовсе с 1930-х годов. Тогда была изобретена первая в мире аудиокассета, ставшая прародителем современных магнитных лент.

Зачем нейросетям лента

У ленточных накопителей есть два объективных преимущества перед всеми другими форматами хранения данных. Первое и основное – это возможность хранить огромные массивы данных. На один картридж, в зависимости от его класса, можно записать до 100 ТБ данных при относительно низкой цене самого картриджа. К тому же есть возможность перезаписи.

Второе преимущество – надежность (при правильном хранении), вследствие чего ленте и доверяют долгосрочное хранение информации. Раньше в плане долговечности с ними могли поспорить оптические диски, но, как сообщал CNews, их надежность оказалась под большим сомнением.

Рост неизбежен

Согласно данным консорциума LTO, занимающегося развитием магнитной ленты как носителя информации, совокупный объем отгруженных картриджей, существенно вырос в I квартале 2026 г. Абсолютные значения TechSpot не приводит.

В консорциуме уверены – отгрузки накопителей на магнитных лентах могли бы быть еще более масштабными, геополитическая неопределенность не повлияла на рынок и бизнес-цели многих компаний.

Консорциум LTO, в состав которого входят HPE, IBM и Quantum Corporation, занимается продвижением и лицензированием технологии LTO среди заинтересованных производителей. Недавно организация сообщила , что объемы поставок LTO-накопителей в первом квартале 2026 г. выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Генеральный директор Quantum Юг Мейрат (Hugues Meyrath) заявила, что магнитная лента снова становится стратегическим элементом современных инфраструктур данных, и результаты рынка подтверждают эти изменения. В 2024 г. объем поставок носителей LTO достиг рекордной отметки в 176,5 эксабайт. В 2025 г. рынок пережил «скромный» спад на 9%, объем поставок составил 160,3 эксабайта, но консорциум LTO теперь прогнозирует возобновление роста к концу 2026 г.

Рост в I квартале 2026 г. был обусловлен растущим распространением лент LTO-9, которые имеют «собственную» емкость 18 ТБ и могут хранить до 45 ТБ сжатых данных. Более новые ленты LTO-10, выпущенные ранее в 2026 г., могут хранить 40 ТБ/100 ТБ несжатых/сжатых данных и, вероятно, привлекут еще больше клиентов в ближайшие несколько месяцев.