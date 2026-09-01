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РТК-ЦОД и «ИТ Школа Ростелекома» представили гибкую инфраструктурную модель для развития цифровой среды вузов

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, и «ИТ Школа Ростелекома» систематизировали опыт реализации проекта «Облако для вузов» от «Турбо Облака» и разработали комплексную инфраструктурную модель, готовую к масштабированию в образовательных учреждениях по всей стране. Решение призвано ускорить автоматизацию и цифровизацию образовательных процессов в готовой безопасной ИТ-среде.

«Облако для вузов»

РТК-ЦОД совместно с «ИТ Школой Ростелекома» на основе опыта проекта «Облако для вузов» разработал готовую к масштабированию инфраструктурную модель, позволяющую вузам быстро и безопасно автоматизировать образовательные процессы.

Ключевая особенность предложения РТК-ЦОД - объединение ресурсов собственной сети дата-центров и передовых сервисов дочерней компании «Турбо Облако».

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Решение призвано ускорить автоматизацию и цифровизацию образовательных процессов в готовой безопасной ИТ-среде

Инфраструктурный комплекс для вузов включает в себя ресурсы геораспределенной сети дата-центров РТК-ЦОД уровня Tier III, обеспечивающие физическую сохранность данных и отказоустойчивость. В состав модели входит аттестованная облачная платформа «Облако КИИ», позволяющая вузам размещать информационные системы персональных данных до первого уровня защищенности включительно. Дополняют решение облачные сервисы «Турбо Облака» - вузам предоставляются платформы хранения и управления данными, которые позволяют организовать единое хранилище информации, научных трудов и цифровых библиотек. «Турбо Облако» также обеспечивает образовательные учреждения доступом к ИИ-сервисам для задач машинного обучения и исследовательских проектов.

Конструктор цифровой трансформации

Модель отработана в рамках проектов для ведущих высших учебных заведений страны, таких как Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ). Накопленный опыт позволил сформировать типовые сценарии миграции, обеспечения информационной безопасности и предоставления высокопроизводительных вычислительных ресурсов, которые теперь доступны всем вузам в виде готового тиражируемого решения.

«Созданная нами инфраструктурная модель — это конструктор, который позволяет университету быстро начать цифровую трансформацию, опираясь на мощности провайдера федерального уровня. Вуз может выбрать нужную ему конфигурацию: от базовой виртуальной инфраструктуры с резервным копированием до передовых ИИ-сервисов, использующих графические ускорители. Такой подход дает учебным заведениям возможность гибко наращивать ИТ-мощности, не переплачивать за невостребованные на начальном этапе ресурсы, сократить сроки внедрения новых цифровых сервисов с нескольких лет до нескольких недель, а также оптимизировать затраты за счет перехода от капитальных расходов к операционным», - заявил генеральный директор РТК-ЦОД Давид Мартиросов.

«У «ИТ Школы Ростелекома» уже накоплена серьезная экспертиза в работе с академическим сообществом: на сегодняшний день у нас более 95 партнерств с вузами, причем 70 из них уже проявили интерес к облачной инфраструктуре. Мы видим, что высшим учебным заведениям нужны готовые, надежные и безопасные инструменты для решения прикладных задач — от проведения приемной кампании до организации дистанционного обучения и научных вычислений. Инфраструктурная модель РТК-ЦОД для вузов позволяет университетам по всей стране — от столичных до региональных — получать доступ к тем же технологиям, которыми пользуются лидеры рынка. Мы, в свою очередь, готовы предоставить университетам дополнительные возможности для пилотных проектов, чтобы на реальных задачах оценить, как миграция цифровых решений на нашу платформу повышает эффективность учебных и административных процессов. Опыт показывает: когда облачные сервисы и образовательные программы работают в связке, студенты быстрее осваивают востребованные на рынке навыки, а вузы укрепляют свой технологический потенциал», — отметил Владимир Татаринцев, директор по развитию стратегических проектов «Ростелекома», директор «ИТ Школы Ростелекома».

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