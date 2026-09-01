CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в банках
|

Клиенты ПСБ теперь могут платить по универсальному QR-коду

ПСБ обеспечил полную готовность инфраструктуры для проведения платежей по универсальному QR-коду для розничных клиентов и торгово-сервисных предприятий. Технология стала доступна клиентам банка в мобильном приложении, на эквайринговых терминалах и в сервисах электронной коммерции по всей стране.

Оплата через УПК

Все сервисы и POS-терминалы ПСБ автоматически переведены на технологию оплаты через универсальный платежный код (УПК). В универсальный QR-код заложено несколько платежных сценариев, включая оплату через СБП, платежные сервисы, платежи в рассрочку и другие опции. Для проведения оплаты по новой технологии розничному клиенту достаточно навести камеру своего телефона на QR-код, выбрать удобный способ оплаты и подтвердить операцию. При этом сохраняются все преимущества действующих программ лояльности выбранного способа платежа, включая начисление кешбека.

66e2f19a8a76e873223810.png.webp

В универсальный QR-код заложено несколько платежных сценариев, включая оплату через СБП, платежные сервисы, платежи в рассрочку и другие опции

«Бизнесу важно предоставить клиентам максимально широкий выбор способов оплаты. Универсальный платежный код является удобным решением — он позволяет предпринимателям не использовать множество наклеек с разными QR-кодами на кассе. Таким образом, прием платежей для торгово-сервисных предприятий станет проще, и предприниматели могут сосредоточиться на главном — развитии своего дела и повышении качества сервиса», — подчеркнула Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

«Для клиента хорошая технология — та, которую он почти не замечает. Универсальный платежный код как раз об этом: единый и понятный способ оплаты, за которым могут стоять разные платежные инструменты. Участие ПСБ в проекте позволит сделать расчеты проще и удобнее, а также даст миллионам наших клиентов по всей стране больше свободы выбора при оплате», — отметил Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ.

Рекламаerid:2W5zFGUcjeqРекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Водительские права больше не нужны. Автовладельцы смогут предъявлять цифровые документы в Мах

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

Ядро как решето. В Linux годами скрываются тысячи уязвимостей, их находят нейросети

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких

Создатели Astra Linux кратно нарастили прибыль и снизили темпы роста затрат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще