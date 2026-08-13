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Самая быстрорастущая ИТ-компания России завязана всего на одного клиента. И это не госзаказ и не оборонка

Самой быстрорастущей ИТ-компаний России последней пятилетки признана ООО «Джиэй Тэктим», единственный клиент которого — ритейлер «Золотое яблоко», следует из рейтинга самых быстрорастущих компаний информационно-коммуникационного сектора (ИКТ) России. Рейтинг составлен «Спарк-Интерфакс», с ним удалось ознакомиться CNews. В лидеры также выбились король госзаказа и два непубличных разработчика аппаратной части, один из которых — выходец из специального советского бюро, а второй — фигурировал в скандале в области ОПК. Лидерство ИТ-компании «Золотого яблока» указывает на смену парадигмы роста в российском ИТ — на смену драйверам вроде госзаказа и импортозамещения приходит нацеленность на реальную эффективность для коммерческого сектора, считают аналитики.

Кто самый быстрый в ИКТ?

Рейтинг самых быстрорастущих российских ИКТ-компаний возглавил разработчик, принадлежащий создателям бьюти-сети «Золотое яблоко», — екатеринбургское «Джиэй Тэктим» (GA Tech Team). Топ лучших по приросту выручки, так называемых «газелей» (компаний с устойчивым ростом выручки более 10% в год), составили аналитики «Спарк-Интерфакс», изучившие результаты работы тысяч российских компаний в 2021–2025 гг.

Второе место рейтинга досталось ООО «Диджитал Фьюче Системс», которое специализируется на госзаказе. Ее главный клиент — московская мэрия. Третье и четвертое место поделили таинственные разработчики робототехнических систем и производитель печатных плат на контрактной основе, связанный с ОПК.

Согласно базе «Спарк-Интерфакс», из 1535 российских «газелей» к ИКТ относятся лишь 79. При этом лишь четыре упомянутые компании вошли в топ-50 самых быстрорастущих предприятий России.

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Названы главные "газели" сферы ИКТ. В передовиках — ИТ-компания "Золотого яблока"

«Это наглядно показывает: несмотря на огромный потенциал отрасли, стабильно расти удаётся далеко не всем», — констатировали в «Спарк-Интерфакс».

Картина, которую даёт рейтинг «газелей», отражает динамику именно средних и небольших независимых игроков: в исследование не попали крупные технологические лидеры вроде «Яндекса», «Сбера», VK, МТС и других. Кроме того, часть бизнеса из-за контрсанкционных мер не раскрывает отчетность — поэтому реальные масштабы сектора могут быть шире.

По мнению аналитиков, расстановка сил в топе самых быстрых компаний ИКТ показывает, что эпоха бурного роста за счет импортозамещения и господдержки постепенно уходит в прошлое, а на первый план выходит жесткая проверка на эффективность.

Так, ИТ-компании, которые еще пару лет назад стремительно наращивали выручку на волне ухода зарубежных поставщиков, теперь сталкиваются с новыми реалиями: высокой ключевой ставкой, кадровым дефицитом и необходимостью не просто заменить иностранные решения, а продавать их дальше — в том числе на внешние рынки.

Кто лидирует в топе самых быстрорастущих ИКТ

Среди быстрорастущих ИКТ-компаний лидируют разработчики ПО — их 38 из 79. Примерно по 12,7% приходится на ИТ-услуги и производство компьютеров, электронных и оптических изделий, остальные занимаются консалтингом в сфере ПО.

Самые быстрорастущие компания в сфере ИКТ в России по итогам 2025 г.

№ п/п
Место в рейтинге ТОП-50 БРК по России в целом
Темпы прироста выручки (2021-2025), %
Название
Регион
Выручка в 2025 г., млн руб.
Норма чистой прибыли в 2025 г.
1
16
112,71%
ДЖИЭЙ ТЭКТИМ, ООО
Свердловская область
4883.2
17,82%
2
24
104,65%
ДФС, ООО
Пермский край
2777.364
27,72%
3
30
99,43%
ПЛАСТИК ЭНТЕРПРАЙЗ, ООО ФИРМА
Ростовская область
2406.601
25,17%
4
45
90,51%
СТД-РАДИКС, ООО
Москва
3036.297
31,26%
5
-
86,82%
НЕКСТ ИНЖИНИРИНГ, ООО
Республика Татарстан
1234.956
6,02%
6
-
84,81%
РАЙТЕК ДТГ, ООО
Москва
1661.619
7,15%
7
-
83,09%
БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ, ООО
Санкт-Петербург
1679.717
36,19%
8
-
80,13%
ЮЗЕРГЕЙТ, ООО
Новосибирская область
10341.764
49,26%
9
-
74,49%
СЕРВИСПАЙП, ООО
Москва
1434.611
11,69%
10
-
73,63%
ДИДЖИ ТЕХ, ООО
Москва
1076.264
9,17%
11
-
73,45%
КОМПЭЛС ИНТЕГРАЦИЯ, ООО
Свердловская область
1454.924
5,23%
12
-
68,97%
КОНТАКТ, ООО
Санкт-Петербург
1136.849
1,55%
13
-
68,40%
АУТОФКЛАУД, ООО
Москва
868.318
59,07%
14
-
65,55%
ИН-СОФТ, ООО
Новосибирская область
6830.372
52,60%
15
-
63,33%
АЙДЕКО, ООО
Свердловская область
974.155
10,13%
16
-
56,72%
КСБ-СОФТ, ООО
Чувашская Республика-Чувашия
942.044
9,44%
17
-
56,43%
ТЕХНОМЕР, ООО
Нижегородская область
2133.127
30,47%
18
-
56,00%
ЭЛТЕКС КОММУНИКАЦИИ, ООО
Москва
5929.088
31,40%
19
-
55,80%
ДАТАДЖАЙЛ, ООО
Санкт-Петербург
2801.254
21,38%
20
-
55,52%
АВС, ООО
Свердловская область
792.355
0,25%
21
-
55,39%
АЙТИМЕДИАСЕРВИС, ООО
Москва
879.54
1,92%
22
-
55,22%
БЕЛЛ ИНТЕГРАТОР, АО
Москва
5004.705
0,85%
23
-
54,81%
ПРАКТИК-НЦ, ООО
Москва
1006.226
30,47%
24
-
54,31%
ТС СОЛЮШЕН, ООО
Санкт-Петербург
2720.851
5,73%
25
-
51,61%
БИЗНЕС СИСТЕМА ТЕЛЕХАУС, ООО
Москва
2065.367
49,00%
26
-
51,38%
НПП АВИАТРОН, ООО
Башкортостан (Республика)
2877.893
13,29%
27
-
49,77%
НЬЮ АРТ ПРОДАКШН, ООО
Москва
504.677
36,71%
28
-
49,52%
СИМЕТРА-ИНЖИНИРИНГ, ООО
Москва
932.419
4,94%
29
-
48,86%
О2 КЛАУД, ООО
Москва
1418.214
26,30%
30
-
47,53%
НПО ПРИБОР ГАНК, ООО
Москва
1870.144
29,73%
31
-
46,51%
ЗВК.РУ, ООО
Москва
1357.557
1,24%
32
-
46,18%
МЕДРОКЕТ, ООО
Краснодарский край
1884.117
36,81%
33
-
44,39%
МЕГАПОЛИС-ТЕЛЕКОМ РЕГИОН, ООО
Иркутская область
738.458
43,48%
34
-
43,78%
ДЕКО СИСТЕМС, ООО
Москва
452.024
2,35%
35
-
42,95%
БИАЙВИ, ООО
Москва
829.849
27,83%
36
-
41,77%
24Н СОФТ, ООО
Москва
1384.96
9,10%
37
-
40,80%
АЛЬФАМАТИКА, ООО
Москва
417.387
3,18%
38
-
40,64%
КОМАНДА Ф5, ООО
Чувашская Республика-Чувашия
714.571
6,87%
39
-
40,53%
СОФТМОЛЛ, ООО
Новосибирская область
1512.432
0,05%
40
-
40,33%
КАРИН, ООО
Московская область
3169.702
4,82%
41
-
40,23%
ЮСТАС, ООО
Москва
1353.377
25,31%
42
-
39,46%
АЙЛАНТ, ООО ВЦ
Волгоградская область
428.617
18,29%
43
-
39,20%
СОФТЭКСПЕРТ, ООО
Тульская область
609.466
18,41%
44
-
38,67%
АЭРОКЛУБ ИТ, ООО
Москва
672.525
5,20%
45
-
38,07%
КОДЭ, ООО
Калининградская область
652.486
29,08%
46
-
37,38%
ИНТЕЛЛЕКТ АЛЬЯНС, ООО
Москва
448.785
0,94%
47
-
37,17%
НТЦ СЗЛ, ООО
Санкт-Петербург
502.311
12,47%
48
-
37,04%
СЕРЧИНФОРМ, ООО
Москва
5772.409
68,09%
49
-
36,31%
РТКЛАУД, ООО
Москва
509.556
14,57%
50
-
36,16%
ТЕЛЕКОМ, ЗАО НПО
Удмуртская Республика
670.114
41,82%
51
-
35,47%
НПК ТАИР, ООО
Томская область
458.773
17,77%
52
-
35,38%
ТОП СИСТЕМЫ, АО
Москва
3327.555
39,88%
53
-
35,25%
МАСТЕР ВЕБ, ООО
Новосибирская область
341.743
35,90%
54
-
34,62%
ФИНИСТ-СОФТ, ООО НПК
Республика Татарстан
439.098
12,81%
55
-
34,23%
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО
Москва
586.848
3,45%
56
-
34,01%
СЕНЛА, ООО
Орловская область
972.417
1,70%
57
-
33,15%
БИЗНЕС РЕСУРСЫ, ООО
Воронежская область
338.631
5,78%
58
-
32,79%
УСКОРЕНИЕ БИЗНЕСА, ООО
Москва
6742.465
2,08%
59
-
32,62%
АСПРО, ООО
Челябинская область
507.203
34,25%
60
-
32,54%
ЦЕНТР СПРУТ-Т, ООО
Москва
472.08
28,87%
61
-
32,14%
ТЕЛЕКС-2, ООО
Тульская область
415.775
5,30%
62
-
31,66%
ДИРЕКТУМ, ООО
Удмуртская Республика
3014.641
10,38%
63
-
30,90%
ФОРМОЗА-СЕРВИС, ООО
Псковская область
961.985
12,00%
64
-
30,10%
ТЕНЗОР-УДМУРТИЯ, ООО
Удмуртская Республика
323.577
10,95%
65
-
29,98%
АТИ.СУ, ООО
Санкт-Петербург
1988.33
22,56%
66
-
29,86%
ИНФОЛОДЖИСТИКС, ООО
Москва
659.473
6,78%
67
-
29,31%
БЕГЕТ, ООО
Санкт-Петербург
1812.602
16,25%
68
-
28,20%
АЙТИ СЕРВИС, ООО
Санкт-Петербург
996.949
0,15%
69
-
27,93%
КЕЙСИСТЕМС-УРАЛ, ООО
Свердловская область
301.054
42,25%
70
-
25,73%
ХАНТФЛОУ, ООО
Москва
897.451
24,83%
71
-
25,11%
СТЕК-ИТ, ООО
Ярославская область
595.361
20,82%
72
-
23,98%
АБСОЛЮТСОФТ, ООО
Санкт-Петербург
976.175
0,50%
73
-
23,86%
ИНФОРМИКУС, ООО
Москва
420.185
25,98%
74
-
23,72%
СРТ, ООО
Москва
995.133
2,87%
75
-
22,54%
СМАРТРЕГИОН, ООО
Башкортостан (Республика)
266.281
7,49%
76
-
22,34%
СОЛВО, ООО
Санкт-Петербург
728.077
12,48%
77
-
22,19%
НПФ СИСТЕМА-СЕРВИС, ООО
Санкт-Петербург
3905.846
32,70%
78
-
21,40%
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОЙСПЕЦИАЛИСТ, ООО
Москва
313.676
5,83%
79
-
21,26%
ТЕХЭКСПЕРТ, ООО
Брянская область
258.078
34,07%

Спарк-интерфакс

География роста остается предсказуемой: более половины технологических «газелей» зарегистрированы в Москве (41,8%) и Санкт-Петербурге (13,9%), что обусловлено концентрацией квалифицированных кадров, развитой инфраструктурой и доступом к крупным заказчикам. На третьем месте — Свердловская область, откуда пришел один из самых ярких примеров успеха.

В абсолютные лидеры рейтинга топ-50 самых быстрорастущих компаний России выбились всего четыре упомянутых ИТ-компании. Их средние показатели, по оценкам «Спарк-Интерфакс», впечатляют: среднегодовой темп роста выручки составил 102,5%, чистой прибыли — 170%. В среднем среднегодовой темп роста выручки технологических «газелей» достиг 47,3%, а чистой прибыли — 55,6%. Рентабельность прибыли в секторе ИКТ выросла с 15,6% в 2021 г. до 18,8% в 2025 г. При этом у большинства «газелей» улучшились и показатели финансовой устойчивости — несмотря на рост долга, ключевые коэффициенты снизились, а собственный капитал увеличивался опережающими темпами.

Самая быстрая «газель» оказалась из бьюти-сферы

Топ-10 самых быстрорастущих компаний в 2021–2025 гг. по темпам прироста выручки возглавило зарегистрированное в Екатеринбурге в 2020 г. ООО «Джиэй Тэктим». В общем рейтинге быстрорастущих компаний она заняла 16-е место. Рост составил 113%. В 2025 г. компания получила выручку на 4,9 млрд руб., что почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

Компанией на паритетных началах владеют Иван Кузовлев и Максим Паняк, они же — основатели и совладельцы сети «Золотое яблоко». В 2025 г. компания внесла в реестр российского ПО Минцифры серию решений, связанных с ритейлом и электронной коммерцией. В ее портфеле веб-приложение «Call Center Единое окно» для колл-центров, решение «Field Service: Курьерская доставка», система Picklo WMS для автоматизации складов в e-commerce и некоторые другие.

Успех «Джиэй Тэктим» подтверждается динамикой финансовых показателей. Чистая норма прибыли за 2021–2025 гг. выросла более чем в 2,7 раза — с 6,5% до 17,8%, рентабельность активов — с 30,5% до 43,4%. При этом долг компании в абсолютном значении хоть и заметно вырос, но структура капитала улучшилась: коэффициент заемных к собственным средствам сократился с 3,16 до 0,44, а соотношение чистого долга к капиталу упало почти до нуля. Это признак того, что собственный капитал рос быстрее заемного — вероятно, за счет реинвестиций, эмиссии или новых вложений, предполагают в «Спарк-Интерфакс».

Согласно отчету компании за 2025 г., с которым ознакомился CNews, с 2020 г. у нее действует договор с основным юрлицом «Золотого яблока» — ООО «Екатеринбург Яблоко». Сумма договора — 5,1 млрд руб., уже оплачено — 4 млрд руб. Также у компании есть и другие договоры, связанные со структурами «Золотого яблока».

В «Золотом яблоке» CNews подтвердили, что рост ИТ-предприятия связан только с успехами единственного клиента.

«Компания пока что не продает свои решения на рынке, а обслуживает нужды головной организации — "Золотого Яблока", отсюда и выручка. Рост связан с ростом бизнеса всего "Золотого Яблока"», — утверждают в пресс-службе ритейлера.

Второе место — королева госзаказа

На втором месте после ИТ-компании «Золотого яблока» расположилась компания, специализирующаяся на госзаказе. Речь идет о разработчике и интеграторе бизнес-решений ООО «Диджитал Фьюче Системс» (ДФС), которое было зарегистрировано в 2020 г. в Перми. За пятилетку компания продемонстрировала темпы прироста выручки на 105%, а по итогам 2025 г. выручка выросла в 1,8 раза, до 2,8 млрд руб. Норма чистой прибыли достигла 27,7%. Компания принадлежит Михаилу Кулакову. За последние 12 месяцев компания заключила госконтракты на 5 млрд руб., в основном со структурами московской мэрии, свидетельствуют данные «Контур Фокуса», а за все время выигрывала 66 закупок на общую сумму 11 млрд руб.

Последние контракты — развитие ЕМИАС города Москвы. Среди клиентов на сайте компании указаны ДИТ Москвы, Министерство информационного развития и связи Пермского края, Минэкономразвития России, Минфин, а также «Евраз». В конце 2025 г. ДФС сообщило, что приступает к развитию государственной платформы для обучения моделей ИИ. Компания также входит в топ-50 самых быстрорастущих компаний России, занимает 24-е место.

Третье и четвертое места — аппаратная часть ИКТ

Третье место в топе самых быстрорастущих ИКТ-компаний досталось ООО фирме «Пластик Энтерпрайз», зарегистрированной в Новочеркасске ещё в 1991 г. Выручка компании за год подскочила в 3 раза, до 2,4 млрд руб. За пятилетку темпы прироста достигли 99%. Норма чистой прибыли за 2025 г. — 25,2%. В общем российском рейтинге у нее 30-е место.

На собственном сайте компания перестала публиковать новости о себе в конце 2021 г., но, вероятно, занималась импортозамещение. Компания указывала, что выполняет работы как по реконструкции выработавших свой ресурс импортных технических средств и систем автоматизации, так и по проектированию, изготовлению, монтажу, пуско-наладке и ремонту средств автоматизации, контроля и управления технологическими и производственными объектами в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности. Среди ее контрагентов встречаются компании, связанные с выпуском, например, взрывчатых веществ.

Заявлено, что она занимается АСУТП, роботизированными комплексами, системами локальной автоматики, а также производством электронных металлоискателей «ЭМО-6», тренажёром на базе виртуальной реальности, программой для анализа видеопотока в режиме реального времени «Пластик видеоаналитика», системой защиты роботов от взрывов и многим другим. В разработке, судя по данным сайта, находился отечественный ПАК «СПТК Упс-пластик».

В отчетности компании указано, что она была создана еще в 1961 г. как одно из научно-производственных подразделений Особого конструкторско-технологического бюро «Старт». Это было совместное детище МОП СССР и Минвуза РСФСР. Бюро занималось в соответствии с постановлениями Правительства СССР проектированием и изготовлением нестандартных технических средств и систем автоматизации для взрыво- и пожароопасных спецхимических производств. Компания принадлежит на паритетных началах Олегу и Ольге Тюриным.

Среди партнеров компании на сайте указаны покинувшие Россию «Сименс» и «Шнайдер Электрик».

В число самых быстрорастущих компаний также попало московское ООО «СТД-Радикс», зарегистрированное в 2013 г. Его основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Выручка компании в 2025 г. выросла на 30%, до 3 млрд руб. По данным «Спарк-Интерфакс», темпы прироста выручки в 2021–2025 гг. составили 91%, в общем рейтинге БРК России у компании 45-е место. Выручка в 2025 г. составила 3 млрд руб., норма чистой прибыли в 2025 г. — 31,3%.

Компания принадлежит группе физлиц: самая большая доля в 32% у Павла Кочнева, еще 31,5% у гендиректора Дмитрия Серебреникова, столько же у Игоря Петухова, 5% принадлежат Евгению Каяткину. На сайте «СТД-Радикс» указано, что компания занимается контрактным производством электроники, сборкой печатных плат, а также металлообработкой по чертежам заказчика. Никакой дополнительной информации на сайте не предоставлено. В 2016 г. компания поставляла в рамках госзаказа поставку электронных модулей и комплектующих для создания интеллектуальной системы воздушного мониторинга «Фотон-601» и сотрудничала с АО «НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха», которое занимается лазерными технологиями в структуре «Ростеха». Компания попадала в поле зрения изданий «Реальное время» и «Бизнес-Онлайн» в связи с расследованиями поставок и ценообразования комплектующих для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности по делу завода «Электроприбор» в Казани.

Рынок изменился

Как поясняют аналитики «Спарк-Интерфакс», анализируя весь список ИКТ-отрасли, в 2022–2024 гг. главным драйвером роста ИКТ-сектора стало импортозамещение: уход иностранных поставщиков открыл окно возможностей для локальных игроков. К этому добавились госпрограммы поддержки — налоговые льготы, гранты, субсидии — и общий тренд на цифровизацию. К 2025 г. рынок начал меняться. Если раньше задача стояла в том, чтобы «закрыть дыры» и заменить ушедшие продукты, то теперь фокус смещается на масштабирование, тиражирование решений и выход на внешние рынки — прежде всего в дружественные страны.

При этом компании столкнулись с серьезными вызовами. Дефицит квалифицированных кадров заставляет бороться за специалистов не только деньгами, но и условиями. Зависимость от импорта отдельных компонентов (чипов, серверов) остаётся узким местом. А высокая ключевая ставка заметно удорожает инвестиции и тормозит развитие капиталоёмких проектов.

«В итоге выручка "газелей" в среднем оказалась ниже, чем в пиковые годы, а влияние импортозамещения и господдержки стало менее определяющим. Теперь успех зависит не от внешних обстоятельств, а от способности выстроить устойчивую, прибыльную и масштабируемую модель — и именно по этому критерию сегодня и определяется, кто останется в лидерах», — констатировали в «Спарк-Интерфакс».

Мнение экспертов

Как полагает технический директор MD Audit (ГК Softline) Юрий Тюрин, рынок ИКТ продолжает перераспределяться в пользу российских поставщиков: компании и государственные заказчики активнее ищут отечественные решения, а это создает возможности не только для крупнейших вендоров, но и для нишевых игроков. Для небольшой или средней компании даже несколько крупных контрактов могут дать очень существенную динамику выручки в годовом выражении.

«Быстрее растут компании, которые закрывают конкретную актуальную потребность: информационная безопасность, инфраструктурное ПО, облачные сервисы, интеграция, автоматизация, решения на базе ИИ. В таких сегментах заказчик зачастую выбирает не самого крупного поставщика, а компанию с глубокой экспертизой в конкретной задаче», — считает Юрий Тюрин.

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор
Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор цифровизация

Наконец, часть роста связана с эффектом низкой базы и масштабированием уже найденной бизнес-модели. Когда разработчик или интегратор проходит этап первых успешных проектов, у него появляются повторные продажи, новые отрасли и регионы, партнёрская сеть.

«Поэтому увеличение выручки на десятки процентов для среднего ИТ-бизнеса вполне достижимо. При этом не стоит воспринимать попадание в топ-10 только как следствие общего роста рынка. Скорее рейтинг показывает, где сейчас формируются наиболее быстрорастущие ниши. В ближайшие годы именно такие компании могут стать источником появления новых заметных российских ИТ-вендоров», — пояснил эксперт.

Эксперт практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александра Корнеева утверждает, что рост компаний из топ-10 связан одновременно с рыночными тенденциями и спецификой их клиентской базы.

«Значительная часть лидеров работает в направлениях, где спрос в последние годы заметно усилился: отечественная электроника и промышленная автоматизация, корпоративное ПО и информационная безопасность. Особенно показательно присутствие компаний, связанных с аппаратной частью ИКТ: "СТД-Радикс" занимается контрактным производством электроники и сборкой печатных плат, "Пластик Энтерпрайз" — разработкой и производством систем промышленной автоматизации», — рассказала эксперт.

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В топ-10 также «НЕКСТ Инжиниринг», которое занимается системами автоматизации и информационно-управляющими решениями для промышленных предприятий.

«Их рост поддерживают локализация производства, замещение зарубежного оборудования и компонентов, а также модернизация технологической инфраструктуры российских предприятий», — говорит Корнеева. Параллельно сохраняется высокий спрос на отечественное ПО и кибербезопасность, а несколько компаний рейтинга работают с внедрением российских ERP-систем.

При этом высокие темпы отдельных компаний нельзя объяснить только ростом соответствующих сегментов. Для части лидеров важную роль играют крупные якорные заказчики и масштабные проекты. Например, GA Tech Team является дочерней ИТ-компанией «Золотого Яблока» и во многом развивается вместе с масштабированием цифровой инфраструктуры группы. «ДФС» реализует крупные проекты госзаказчиков, например Минэкономразвития и ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения города Москвы. Для таких компаний получение нового крупного контракта или расширение работ с существующим клиентом способно обеспечить рост существенно выше среднерыночного.

По мнению Александры Корнеевой, рейтинг в целом отражает ключевые направления роста отрасли, но не может восприниматься как прямой индикатор ее средней динамики. Состав лидеров хорошо соответствует текущим структурным тенденциям: росту спроса на отечественную электронику и промышленную автоматизацию, корпоративное ПО, ERP-системы и решения в области информационной безопасности.

При этом основатель ST agency Евгения Соколовская считает, что текущая картина в ИТ складывается под давлением трех факторов: снижение господдержки ИТ-отрасли, высокая ключевая ставка и острый кадровый дефицит.

«В 2026-2027 гг. мы увидим замедление практически по всем направлениям», — считает эксперт.

А где искусственный интеллект?

Корнеева обратила внимание на тот факт, что в первой десятке самых быстрорастущих российских независимых компаний в сфере ИКТ не представлено наиболее обсуждаемое сегодня в мире направление — искусственный интеллект (ИИ).

«Вероятно, это во многом связано с методологией рейтинга: компании оцениваются по среднегодовым темпам роста за 2021–2025 гг. Для ИИ особенно сильное ускорение спроса пришлось на более поздний период, поэтому эффект последних двух-трёх лет сглаживается при расчёте CAGR за пять лет», — добавила аналитик Strategy Partners.

Кроме того, темпы роста конкретных компаний зависят от особенностей их бизнес-модели. Для небольших и средних игроков существенное влияние могут оказывать низкая база, наличие одного или нескольких крупных заказчиков, а также запуск отдельных масштабных проектов. Поэтому рост лидеров рейтинга может заметно превышать среднерыночный.

Эксперт уверена, что в 2026 г. наиболее устойчивые драйверы, вероятно, сохранятся в информационной безопасности, промышленной автоматизации и отечественной электронике. В ИБ спрос будет поддерживаться дальнейшим усилением требований к защите объектов КИИ, а также ростом киберугроз.

В промышленности акцент постепенно смещается от срочного импортозамещения к полноценному внедрению, интеграции и повышению эффективности уже выбранных российских решений. Для электроники и микроэлектроники основными факторами останутся локализация производства, замещение зарубежной компонентной базы и спрос со стороны крупных промышленных заказчиков.

Корнеева ожидает вхождение в список рейтинга компаний в сфере ИИ.

«Одновременно быстрее рынка могут развиваться ИИ и облачные технологии. В ИИ ключевым драйвером станет переход от экспериментов к прикладным сценариям с понятным экономическим эффектом, в том числе в корпоративном ПО и отраслевых решениях. Облачный рынок будет поддерживаться ростом потребности в вычислительных мощностях, в том числе для ИИ, а также стремлением компаний более гибко масштабировать инфраструктуру без крупных единовременных инвестиций в оборудование. Преимущество будут получать ИКТ-компании, способные предложить зрелое решение, встроить его в существующую инфраструктуру заказчика и продемонстрировать измеримый эффект от внедрения», — заключила эксперт.

Екатерина Струкова

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