Арестованы 100% долей ИТ-компании, потерявшей 800 миллионов в результате мошенничества

Суд арестовал долю ООО «Парма ТГ» в пермском ООО «Кама Технологии», принадлежащем ему на 100%. Обе компании связаны с ИТ-предпринимателем Евгением Овчаровым, которого обвиняют в хищении бюджетных денег. Бывший топ-менеджер «Прогноза», широко известного в свое время и обанкротившегося господрядчика, тоже погорел на крупном госзаказе.



Арест 100% долей пермской ИТ-компании

По решению суда наложен арест на долю ООО «Парма ТГ» в уставном капитале пермской ИT-компании «Кама Технологии». Арестованная доля составляет 100%, выяснил «Коммерсант».

Исполнительно производство в отношении «Кама Технологии» (завершено 4 августа 2026 г.) велось по иску Генпрокуратуры на сумму 749, 5 млн руб. В арбитражный суд также поступило заявления Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании ООО «Кама технологии» банкротом.

Выручка ООО «Кама Технологии» в 2025 г. составила 901 млн руб., чистая прибыль — 50 млн руб. Компания развивает программу для сбора, обработки, анализа и визуализации большого объема данных «Кластрум» и IdM-решение для управления учетными данными и правами доступа пользователей «Юнигейт». «Парма», подконтрольная бывшему топ-менеджеру компаний «Прогноз» и «Пармалогика» Евгению Овчарову, является ее учредителем.

Мошенничество с деньгами Генпрокуратуры

В мае 2026 г. CNews писал о заочном аресте Овчарова в связи с обвинением в хищении бюджетных денежных средств в размере свыше 800 млн руб., выделенных Генеральной прокуратуре России на развитие ведомственного ПО. Правоохранительные органы получили право заключить Овчарова под стражу в случае экстрадиции или депортации, либо с момента его фактического задержания на территории России.

magnific.com/rawpixel-com Суд арестовал все 100% долей пермской ИТ-компании «Кама Технологии»

Работы по созданию и технической поддержке системы правовой статистики, для ведомства выполняло ООО «Пармалогика». В январе 2025 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и ООО «Свенти», поданный в 2021 г., о взыскании с общества 914 млн руб. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

ООО «Пармалогика» уже находится в процессе ликвидации и банкротства, инициированном в апреле 2025 г. в связи с резким падением выручки на фоне судебных разбирательств, в том числе с Генеральной прокуратурой.

Наследник знаменитого «Прогноза»

Овчаров — выходец из компании-разработчик ПО для бизнес-аналитики «Прогноз», созданной в 1991 г. и тесно сотрудничавшей с госсектором. С 1994 г. компания выполняла заказы Минэка России и регионов, с 1995 г. — Администрации Президента и аппарата Правительства России, Банка России, Счетной палаты. Также в число заказчиков входили Сбербанк, «Аэрофлот» и др. «Прогноз» в том числе занимался созданием и внедрением федеральной информсистемы «На Дальний Восток» (для раздачи гражданам «бесплатных гектаров») по договору с Министерством по развитию Дальнего Востока.

Однако в 2017 г. «Прогноз» по требованию двух заказчиков (ГБУ «Национальное агентство «Информационный центр при главе республики Саха (Якутия)» и департамента экономики Тюменской области) был включен в реестр недобросовестных поставщиков. АО «Прогноз» обанкротилось.

Занимавший пост замгендиректора Овчаров в 2016 г. ушел из «Прогноза», в котором работал с 1998 г. и в том же году стал гендиректором и единственным учредителем ООО «Пармалогика» (Parma Technologies Group). Parma Technologies Group получила контракт на доработку и сопровождение ИС «На Дальний Восток». Овчаров уже в 2017 г. лично представлял систему Владимиру Путину во время рабочего визита Президента в Пермь.

В 2019 г. ООО «Пармалогика» стало одним из крупнейших подрядчиков пермского минсвязи с контрактами на 456,9 млн руб. Среди заказчиков общества также назывались департамент информационных технологий Москвы (195 млн руб), Росреестр (79,3 млн руб.), управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края (68,7 млн руб.), центр по обеспечению деятельности казначейства России (143,3 млн руб.). Летом 2020 за организацией числилось 93 госконтракта на общую сумму 3,8 млрд руб. В июле 2020 г. Овчаров в разговоре с CNews заявил, что в полной мере свою компанию «технологическим наследником» «Прогноза» не считает.